Zuzana Kronerová odmietla účinkovať v STVR: Nepríde do relácie Dámsky klub, nebude hrať ani v novom seriáli

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
Kríza v kultúre
Zuzana Kronerová sa postavila proti STVR.

Herečka Zuzana Kronerová odmietla účinkovanie v pripravovanom seriáli aj vystúpenie v relácii Slovenskej televízie a rozhlasu Dámsky klub. Svoje rozhodnutie vysvetlila verejne a otvorene, pričom poukázala na aktuálne dianie vo verejnoprávnom médiu.

Podľa informácií Denníka N však ide o širší problém, keď viacerí umelci a odborníci odmietajú spoluprácu so STVR pre kroky vedenia a vyjadrenia generálnej riaditeľky Martiny Flašíkovej.

Kronerová odmietla spoluprácu bez váhania

Herečka, ktorá v minulosti účinkovala v desiatkach televíznych projektov, priznala, že tentoraz nemala dôvod váhať. Odmietla nielen účasť v relácii Dámsky klub, kde mala propagovať film, ale aj rolu v pripravovanom seriáli. „Pani riaditeľka Flašíková zaželala nám umelcom veľa úspechov mimo STVR, čo je škandalózne. Tak som sa takto rozhodla,“ uviedla pre Denník N. Svoje rozhodnutie vysvetlila aj režisérovi, ktorý jej postoj podľa jej slov pochopil bez ďalších otázok.

Foto: TASR – Dano Veselský

„Nie je to jej podnik,“ odkazuje herečka

Kronerová zároveň kritizovala spôsob, akým je STVR vedená. Zdôraznila, že ide o verejnoprávne médium, ktoré patrí občanom, nie jednotlivcovi. „Nie je to jej podnik a jej inštitúcia, je to verejnoprávne médium nás všetkých občanov,“ dodala. Jej reakcia prišla po tom, ako riaditeľka STVR obhajovala neodvysielanie záznamu z Radio Head_Awards, kde zaznela kritika smerom k vedeniu inštitúcie.

Odmietnutia pribúdajú, situácia sa prehlbuje

Postoj Kronerovej nie je ojedinelý. Spoluprácu so STVR odmietli aj ďalší umelci, medzi nimi Ondřej Daniš, Juraj Petrovič Kristína Tormová či spisovateľka Verona Šikulová. Niektorí hovoria o morálnej dileme, iní o obavách zo smerovania inštitúcie.

Podľa informácií z prostredia telerozhlasu sa problém začína prejavovať aj pri oslovovaní hostí, ktorí účasť v reláciách čoraz častejšie odmietajú. Kronerovej rozhodnutie tak zapadá do širšieho trendu, ktorý naznačuje, že dôvera časti umeleckej obce vo verejnoprávne médium sa oslabuje.

Kritikou voči aktuálnemu dianiu v kultúre a špeciálne v STVR sa nešetrilo ani počas odovzdávania cien Slnko v sieti. Niektoré názory umelcov, ktorí sa dlhodobo pohybujú v prostredí verejnoprávej televízie si môžete prečítať tu.
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Maroš Kramár posiela Flašíkovej tvrdý odkaz: STVR aj ministerstvo sa môžu hanbiť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac