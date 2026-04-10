Zuzana Kronerová odmietla účinkovať v STVR: Nepríde do relácie Dámsky klub, nebude hrať ani v novom seriáli

Herečka Zuzana Kronerová odmietla účinkovanie v pripravovanom seriáli aj vystúpenie v relácii Slovenskej televízie a rozhlasu Dámsky klub. Svoje rozhodnutie vysvetlila verejne a otvorene, pričom poukázala na aktuálne dianie vo verejnoprávnom médiu.
Podľa informácií Denníka N však ide o širší problém, keď viacerí umelci a odborníci odmietajú spoluprácu so STVR pre kroky vedenia a vyjadrenia generálnej riaditeľky Martiny Flašíkovej.
Kronerová odmietla spoluprácu bez váhania
Herečka, ktorá v minulosti účinkovala v desiatkach televíznych projektov, priznala, že tentoraz nemala dôvod váhať. Odmietla nielen účasť v relácii Dámsky klub, kde mala propagovať film, ale aj rolu v pripravovanom seriáli. „Pani riaditeľka Flašíková zaželala nám umelcom veľa úspechov mimo STVR, čo je škandalózne. Tak som sa takto rozhodla,“ uviedla pre Denník N. Svoje rozhodnutie vysvetlila aj režisérovi, ktorý jej postoj podľa jej slov pochopil bez ďalších otázok.
„Nie je to jej podnik,“ odkazuje herečka
Kronerová zároveň kritizovala spôsob, akým je STVR vedená. Zdôraznila, že ide o verejnoprávne médium, ktoré patrí občanom, nie jednotlivcovi. „Nie je to jej podnik a jej inštitúcia, je to verejnoprávne médium nás všetkých občanov,“ dodala. Jej reakcia prišla po tom, ako riaditeľka STVR obhajovala neodvysielanie záznamu z Radio Head_Awards, kde zaznela kritika smerom k vedeniu inštitúcie.
Odmietnutia pribúdajú, situácia sa prehlbuje
Postoj Kronerovej nie je ojedinelý. Spoluprácu so STVR odmietli aj ďalší umelci, medzi nimi Ondřej Daniš, Juraj Petrovič Kristína Tormová či spisovateľka Verona Šikulová. Niektorí hovoria o morálnej dileme, iní o obavách zo smerovania inštitúcie.
Podľa informácií z prostredia telerozhlasu sa problém začína prejavovať aj pri oslovovaní hostí, ktorí účasť v reláciách čoraz častejšie odmietajú. Kronerovej rozhodnutie tak zapadá do širšieho trendu, ktorý naznačuje, že dôvera časti umeleckej obce vo verejnoprávne médium sa oslabuje.
