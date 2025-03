Nečakané priznanie Mareka Rozkoša z Let’s Dance: Prezradil, čomu vďačí za skvelé výkony na parkete

Každú nedeľu sú televízni diváci vo vytržení a zvedaví na tanečné výkony mnohých známych osobností, ktoré predvádzajú na parkete. O titul najlepšieho tanečníka bojuje aj Marek Rozkoš, ktorý zahviezdil v seriáli Dunaj, k vašim službám. Mnohí si všimli, že má tanec v krvi, z jeho schopností, ktoré ukazuje v nablýskanej šou, sú diváci v nemom úžase. Herec však veľmi dobre vie, čo je za tým. Za jeho výkony na tanečnom parkete vďačí jednej veci.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Každé kolo v tanečnej šou Let’s Dance je plné dychberúcich pohybov hercov či iných známych osobností, od ktorých by to málokto čakal. Medzi nimi je tiež cyklistická legenda Peter Sagan, ktorý to vie na parkete poriadne roztočiť, čo si všimli dokonca ľudia z celého sveta, ktorí ho povzbudzujú a posielajú mu slová podpory. Miláčikom divákov sa stal tiež Marek Rozkoš, ktorého preslávila úloha Petra Kučeru v Dunaji, k vašim službám. Taktiež mnohým vyráža dych pri pohľade na jeho tanec, ktorý si užíva plnými dúškami, ako naznačil v rozhovore pre portál Koktejl.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Let’s Dance (@letsdance.markiza)

Na parkete ako ryba vo vode

Herec ohuruje svojím tancom, ktorý mu jednoznačne ide. Napríklad v prvom kole ukázal so svojou tanečnou partnerkou quickstep a dočkal sa prvej desiatky. Umelec mal pritom obavy, ako to celé skončí, no nakoniec to zavŕšil bravúrne a jeho pocity po výkone sú jasné. „Wau. Za mňa je to veľké wau. Napriek tomu som sa trošku obával nášho poradia,“ uviedol Marek a doplnil, že pred ním a Natáliou bola reklama, takže sa stihol dostať do „prevádzkovej teploty“. „A vďaka tomu šlo telo to, čo bolo naučené z tréningov. A ja som si to neskutočne užil. Po štvrtom kroku som sa už len tak nejak tomu odovzdal a už som išiel,“ priznal umelec.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Let’s Dance (@letsdance.markiza)

Človeku by pri pohľade na herca, ktorý to zakaždým na parkete roztočí, ihneď napadlo, že sa cíti ako ryba vo vode. Zdá sa, že má okrem herectva talent aj na tanečné pohyby. Herec vyšiel s pravdou von, čo je za tým a okrem toho, že za to môže radosť z tanca, má v tom „prsty“ ešte jedna vec.

„Mňa to baví. Môj vzťah k tancu je vyslovene takýto. Cez tú radosť. Ja som nikdy netancoval profesionálne, spoločenské tance som mal na vysokej škole dva semestre, a to už bolo tiež dosť dávno. Mňa to neskutočne bavilo a chcel som sa k tancu nejakým spôsobom dostať,“ prezradil Marek. Ku skvelému tanečnému výkonu mu tiež dopomohlo jedno divadelné predstavenie. „Tento rok je taký tanečný, mal som možnosť robiť jedno divadelné predstavenie, kde som bol mesiac intenzívne s profíkmi,“ ozrejmil herec na záver.