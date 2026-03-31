Nečakané priznanie Dominiky Roškovej: Na Jána Koleníka myslí viac než na vlastného partnera

Na tanečnom parkete sa medzi hudbou a pohybom prirodzene rodí aj blízkosť.
Spoločné hodiny, emócie aj plné sústredenie postupne menia tanečnú dvojicu na zohratý tím, medzi ktorým vzniká silné puto. Práve intenzívny kontakt a spoločný cieľ sú dôvodom, prečo si partneri k sebe prirodzene vytvárajú blízkosť. Ako pre Nový Čas prezradila tanečná partnerka herca Jána Koleníka v šou Let’s Dance Dominika Rošková, tento typ spolupráce so sebou prináša výnimočné prepojenie, ktoré však nemusí mať romantický podtón.
Putá, ktoré vznikajú na parkete
Tanečné páry spolu trávia celé dni, prežívajú stres aj eufóriu a postupne si k sebe nachádzajú cestu. Takéto prostredie prirodzene vedie k silnému prepojeniu, ktoré si podľa Roškovej všimla pri každom jednom partnerovi. „S každým partnerom sa mi to stalo, že sme sa veľmi silno prepojili,“ priznáva tanečnica.
Vysvetľuje pritom, že nejde o nič výnimočné, ale o opakujúci sa jav, ktorý je súčasťou jej profesie. S pribúdajúcimi skúsenosťami si tento proces uvedomuje čoraz viac a dokáže porovnávať jednotlivé ročníky aj intenzitu vzťahov, ktoré počas nich vznikajú. „Tým, že toto je už môj šiesty ročník, tak môžem naozaj porovnať a potvrdiť, že naozaj vznikne veľmi silné puto s tým tanečným partnerom,“ približuje.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Silné prepojenie medzi tanečnými partnermi sa prirodzene premieta aj do jej súkromia. Partner podľa nej chápe, že počas súťaže sa jej pozornosť presúva inam. „Vtedy môj partner životný naozaj vníma a láska za toto ťa milujem a obdivujem. Vníma, že sa od neho, my to voláme, že sa odpojím,“ opisuje.
Dennodenný kontakt má totiž svoju silu. Čím viac času spolu tanečníci trávia, tým viac sa ich vzťah prehlbuje a nadobúda špecifickú podobu. „A teraz naozaj, ja už viac rozmýšľam nad Jankom ako nad Adamom. Adam to vie, takže si naplánoval pracovnú cestu do Číny, ide na mesiac,“ dodáva s nadhľadom.
Nahlásiť chybu v článku