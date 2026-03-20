Ján Koleník otvorene o návrate do Let’s Dance: Obhájiť triumf bude ťažké

Známy herec patrí medzi najvýraznejšie osobnosti tanečnej šou Let’s Dance a jeho návrat na parket vždy vyvoláva veľký záujem. Tentoraz ho však čaká oveľa náročnejšia výzva než pred rokmi. Dokáže opäť očariť divákov a obhájiť titul víťaza, alebo ho prekvapia nové situácie, ktoré preveria jeho talent aj pohotovosť?
Ján Koleník sa zamyslel nad tým, ako víťazstvo v populárnej šou ovplyvňuje život človeka. Hoci sa môže zdať, že triumf prináša len radosť a nové príležitosti, realita je podľa neho o niečo zložitejšia. Pre portál Koktejl upozornil, že po skončení súťaže sa víťazi musia vyrovnať s veľkým očakávaním.
Náročná obhajoba titulu
Charizmatický umelec, ktorého si mnohí zamilovali vďaka dôveryhodnému stvárneniu Waltera Klausa v Dunaji, k vašim službám, vkročil do špeciálneho ročníka tanečnej šou, aby obhájil pozíciu víťaza. Pred 4 rokmi odišiel sebavedomo z parketu spolu s Vandou Polákovou ako suverénny víťaz. Hoci je len začiatok, mnohí diváci dúfajú, že Ján Koleník ostane do poslednej chvíle v súťaži aj tentokrát. Herec však priznáva, že tentoraz je to v niečom iné.
Obhájiť pozíciu víťaza považuje za tvrdý oriešok. „Každý, kto v tejto šou skončil na prvom alebo na druhom mieste, oslovil široké masy v dobe, keď bol hviezdou. Či to bolo včera, predvčerom, pred dvoma rokmi, pred 20 rokmi. Každý v tej svojej ére zažiaril a oslovil masu,“ začal sympatický herec.
Víťazstvo mu prinieslo ešte väčšiu slávu a pozornosť verejnosti, ktorá bola dovtedy už aj tak veľká. Avšak teraz to má jednu nevýhodu. „Ťažšie je už teraz prekvapovať, pretože ľudia hovoria, však ale ten vie tancovať, všetci vedia tancovať,“ poznamenal Janko, ktorý tancuje s Dominikou Roškovou.
Na druhej strane, predsa len nebude núdza o momenty, ktoré zaskočia nielen divákov, publikum, ale aj samotných účastníkov súťaže. Ako umelec naznačil, režisér Pepe Majeský sa postaral o výnimočnú šou a situácie, ktoré preveria známe osobnosti na parkete a ukážu, či vedia pohotovo zareagovať.
