Objavili sme skryté jazero. Voda je krásne priezračná a úplne čistá

Nádrž z koryta rieky v Ružomberku

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Klaudia Oselská
Tip na výlet
Ak máte odvahu, môžete sa tu aj okúpať.

Keď budete najbližšie cestovať zo západu na východ alebo naopak a budete prechádzať cez Donovaly, zastavte sa na jednom krásnom skrytom mieste, ktoré vám dnes opíšeme. Objavili sme ho úplnou náhodou, no radi sa s vami oň podelíme. 

Pravidelne vám prinášame tipy na výlety po Slovensku, pričom naposledy sme vám v našej reportáži zhrnuli dojmy z návštevy vodnej nádrže Báger, tentoraz vám však ponúkame tip na kratší výlet. Vyberte sa spolu s nami na malú chvíľu na sever Slovenska, máme totiž pre vás pripravený tip na krátky výlet, ktorý vám zaberie len pár desiatok minút a môžete ho absolvovať aj v rámci čakania v ružomberských kolónach. Spojíte tak príjemné s nevyhnutným.

Na hlavnom ťahu medzi Ružomberkom a Banskou Bystricou

V prvý letný deň sme sa vybrali na jedno z našich obľúbených miest na Liptove, kam zvykneme chodiť na prechádzky so psom, ktorý to tu miluje možno ešte viac než my. Ako vždy, aj tentoraz sme neboli sklamaní. Táto lokalita sa nachádza za Ružomberkom, smerom na Banskú Bystricu.

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Lokalitu, o ktorej hovoríme, nájdete smerom z Ružomberka pred obcou Liptovská Osada, po pravej strane na hlavnom ťahu na Donovaly. Uvidíte ju už z diaľky. Keď zbadáte veľký starý most, z ktorého sa prúdom valí voda, pribrzdite a odbočte doľava smerom na cyklistický chodník, ktorý tadiaľto vedie. Práve vedľa neho sa totiž dá zaparkovať popri ceste, a to úplne zadarmo.

Odtiaľto pokračujte rovno po cyklistickom chodníku s názvom Cyklokorytnička smerom do lesa. Po pár minútach chôdze sa cesta rozdeľuje, odbočte doprava na lesnú cestu a pokračujte ďalej rovno. Po pár metroch objavíte niečo ako vodnú nádrž.

Cyklistický chodník Cyklokorytnička
Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Objavili sme to tu náhodou

Toto miesto sme raz objavili úplnou náhodou. Liptov máme totiž ako domáci schodený už skrz-naskrz. Preto zvykneme vyhľadávať prechádzky aj na úplne spontánnych miestach. Keď nás zaujme nejaká odbočka alebo lúka, jednoducho zastaneme a vydáme sa tam, kam nás nohy zavedú. Práve takto sme objavili aj túto skrytú lokalitu.

Rieka v Ružomberku
Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Táto „vodná nádrž“ alebo „jazierko“ je vytvorená zo širokého koryta rieky, ktoré by ste rozhodne nečakali, že tu uprostred lesa, len pár metrov za hlavným ťahom, uvidíte. Keď sme tu boli prvýkrát, boli sme skutočne prekvapení, čo sme „objavili“. Navyše, voda je nádherne priezračná, úplne čistá, čím určite zláka nejedného otužilca. Pre nás je to však skvelé miesto na schladenie nášho štvornohého „parťáka“ počas horúcich letných dní. Takže ak máte psíka, určite sa sem vyberte, zaručene sa mu tu bude páčiť.

Čistota vody v rieke v Ružomberku
Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Jediná nevýhoda tohto „jazierka“ je, že voda sa z neho valí veľkou rýchlosťou, tvorí skutočne silný prúd. Okrem toho je okolie trochu zanedbané. Sú tu síce dva prístrešky, ktoré sú už ale polorozpadnuté, no v minulosti to bola pravdepodobne obľúbená lokalita na letnú „opekačku“ v prírode.

Navyše vždy, keď sa sem vyberieme, máme to tu len sami pre seba. Cestou sem však, samozrejme, na cyklotrase stretneme niekoľkých cyklistov, bežcov či chodcov.

No a ak od „parkoviska“ prejdete cez hlavnú cestu, smerom k starému mostu, ktorý sme už spomenuli, objavíte ďalšiu skvelú lokalitu, kde je okrem jazierka aj niekoľko menších vodopádov, altánok a ohnisko. Môžete sa tu teda okúpať aj si opekať celkom zadarmo.

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