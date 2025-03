Navštívili sme chátrajúce kúpele Korytnica, ich vzhľad nás nepríjemne šokoval: Liečivú vodu si tu načapujete zadarmo

Skryté uprostred hôr, kedysi celosvetovo známe a vyhľadávané, dnes takmer zabudnuté. Vybrali sme sa na vlastné oči pozrieť, ako v súčasnosti vyzerá miesto, ktoré si pamätáme ešte z detstva. Namiesto kúpeľného ruchu nás privítala trpká nostalgia.

Pohodové víkendové popoludnie, slniečko síce pod mrakom, ale príjemných 17 stupňov, čo je na začiatku marca na Liptove naozaj skvelé. Tento pekný deň sme sa preto rozhodli využiť na prechádzku so psom a vybrali sme sa do Korytnice — na miesto, ktoré si pamätáme ešte z detstva.

Korytnica sa nachádza v lesoch medzi Ružomberkom a známym lyžiarskym strediskom na Donovaloch. Toto miesto bolo skutočným klenotom Slovenska, o ktorom vedeli aj za hranicami. Už od 16. storočia tam prichádzali ľudia zblízka i zďaleka, aby využili liečivú silu tunajších prameňov. Svoj najväčší rozkvet Korytnica zažila po roku 1865 a až do roku 2001 bola vyhľadávaným kúpeľným strediskom. Dnes však z niekdajšej slávy ostali len spomienky a trosky budov.

Toto miesto sa od našej poslednej návštevy veľmi zmenilo

Bývame odtiaľ len pár minút autom, no roky sme sa tam neboli pozrieť. Možno je to už aj viac ako 15 rokov. Kedysi to bolo vyhľadávané kúpeľné stredisko, kam sme s rodičmi chodili pravidelne čapovať minerálnu vodu. Pamätáme si na krásne budovy, príjemnú atmosféru a pocit, že sme na mieste, ktoré má svoju hodnotu. No dnes toto miesto vyzerá skôr ako mesto duchov.

Už pri príchode nás privítali ruiny kedysi honosných kúpeľov. Rozbité okná, zničené fasády a strechy obrastené machom. Budovy, ktoré si ešte stále zachovávajú stopy niekdajšej krásy, ale zároveň kričia do sveta, že sú opustené.

Bolo to, akoby sme sa ocitli v postapokalyptickom filme. Miesto, kde sa zastavil čas a všetko chátra pod ťarchou zabudnutia. A predsa je na ňom stále niečo magické.

Prešli sme sa po lesných cestičkách, počúvali šum potoka a nasávali atmosféru prichádzajúcej jari. Príroda sa tu nevzdáva, aj keď ľudia už na toto miesto zjavne zabudli.

Samozrejme, neobišli sme ani minerálny prameň. Čapovanie vody z prameňa Korytnica je stále funkčné a navyše celkom zadarmo — je to obrovský dar od prírody, ktorý si váži len málokto.

Keď sme si načapovali prvý pohár, okamžite nás ovanula jej charakteristická vôňa. Tá sírová, vajcovitá aróma, ktorú si pamätáme z detstva, bola stále rovnaká. A chuť? Železitá a výrazná. Na informačných tabuliach sme sa dočítali, že táto voda je dobrá pre ľudí, ktorých trápi anémia z nedostatku železa.

Keď sme sa pozerali okolo seba, nemohli sme sa ubrániť pocitu smútku. Toto miesto by mohlo byť turistickým rajom. Má všetko — úžasnú prírodu, jedinečný prameň, skvelú lokalitu a krásnu architektúru, ktorá by sa dala obnoviť. Namiesto toho sme stáli medzi ruinami, v krajine, kde sa na historické hodnoty zjavne často zabúda.

Veľmi nás však prekvapilo množstvo ľudí, ktorí tam zavítali rovnako ako aj my. Napriek schátraniu miesta sa tu prechádzali rodiny s deťmi, starší ľudia i mladé dvojice. Viacerí, rovnako ako my, sme zastavili pri prameni a načapovali si liečivú vodu do fliaš. Bolo vidieť, že napriek zanedbanému stavu má Korytnica stále svojich verných návštevníkov, ktorí si vážia jej prírodné bohatstvo. Možno práve toto je dôkaz, že ľudia na ňu celkom nezabudli — a možno je to aj malá nádej, že sa raz dočká lepších čias.

Viete si predstaviť, ako by vyzerala Korytnica, keby sa nachádzala v inej krajine?

Návšteva tohto miesta v nás zanechala naozaj veľmi silný pocit. Doma sme sa o tom ešte dlho rozprávali. Najmä o tom, že možno keby bolo toto miesto v inej krajine, tak by z toho ľudia vyťažili maximum.

Predstavovali sme si, ako by to mohlo vyzerať — krásne zrekonštruované kúpele, wellness centrá, turistické chodníky plné ľudí, ktorí si prídu oddýchnuť a liečiť sa do zdravého horského prostredia.

Niekde vo svete nemajú ani len pitnú vodu. A nám tu z hôr pramení liečivý poklad úplne zadarmo a my toto miesto necháme chátrať. Toto je určite minimálne na zamyslenie. Máme takýto klenot, ktorý má obrovský potenciál a nikto s tým nič nerobí. Ale možno ešte nie je neskoro. Možno raz opäť niekto vdýchne Korytnici nový život. Tak, ako si to toto miesto zaslúži.

