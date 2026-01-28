Natália Puklušová prehovorila o spánkovom deficite: Dva roky prebdela noci, dnes dáva mamám nádej

Foto: Instagram (nataliapuklusova)

Frederika Lyžičiar
Dlhodobý nedostatok spánku ju ako mamu výrazne vyčerpáva.

Nedostatok spánku patrí k najnáročnejším skúškam raného materstva a dokáže výrazne ovplyvniť psychiku aj fyzickú kondíciu ženy. O to silnejší je moment, keď po dlhých mesiacoch, či rokoch, konečne príde noc, ktorá dá nádej, že lepšie časy sú na dosah.

Na svojom instagramovom profile sa zdôverila Natália Puklušová, známa herečka, ktorá má už ako mama dlhodobý deficit spánku kvôli dcérke Wilke. Vo svojom úprimnom príspevku opísala, aké vyčerpávajúce dokáže byť obdobie, keď sa žena viac ako dva roky nevyspí bez nočného prebúdzania, a prečo pre ňu jedna prespatá noc znamenala viac ako len oddych.

Herečka pritom nie je verejnosti neznáma ani otvorenosťou v témach materstva – už viackrát prehovorila o tom, ako veľmi ju táto životná rola vyčerpáva, no zároveň sa rada delí aj o radostné momenty so svojou dcérkou Wilkou, ktorá jej robí veľkú radosť a doslova rastie pred očami.

Keď spánok chýba, chýba všetko

Herečka otvorene priznala, že dlhodobý nedostatok spánku sa na nej podpísal nielen fyzicky, ale aj psychicky. „Ten deficit spánku je pre mňa masakér. Nie som schopná cvičiť, hýbať sa, fungovať na sto percent a hlavne som veľmi nervózna,“ napísala bez príkras a priznala, že práve únava ovplyvňuje jej každodenné fungovanie.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Natália Puklušová (@nataliapuklusova)

Práve neprerušovaný spánok považuje za najväčší liek, ktorý v tomto období potrebuje. „Spánok! Neprerušovaný spánok!!! To je ten najväčší liek pre mňa teraz,“ uviedla otvorene. Súčasne aj priznala, že jeho dlhodobý nedostatok má výrazný vplyv na jej každodenné fungovanie. „Nie som schopná cvičiť, hýbať sa, fungovať na sto percent a hlavne som veľmi nervózna,“ napísala s tým, že bez dostatočného spánku nedokáže načerpať energiu ani psychickú pohodu.

Noc, ktorá priniesla nádej

