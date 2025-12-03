Nečakané priznanie Natálie Puklušovej: Viac detí by nezvládla, materstvo ju extrémne vyčerpáva

Foto: Instagram ((nataliapuklusova)

Frederika Lyžičiar
Ukázala realitu materstva bez pozlátka.

Materstvo je nádherné, ale vie človeka poriadne vyšťaviť, a keď o tom prehovorí známa herečka, zrazu je jednoduchšie priznať si, že v tom nie sú mamy samy. Jej úprimnosť dokáže pomenovať pocity, ktoré mnohé ženy prežívajú denne, no málokedy o nich hovoria nahlas.

Natália Puklušová sa tentoraz rozhodla ukázať realitu bez filtrov a pripomenúť, že aj láska k dieťaťu môže kráčať ruka v ruke s obrovskou únavou. Herečka sa v najnovšom instagramovom príbehu podelila o moment, ktorý odráža náročnosť jej každodenného fungovania. Otvorene priznáva, že jej materstvo prinieslo nielen radosť, ale aj veľkú dávku zodpovednosti a emocionálneho vypätia, ktoré si vyžaduje neustálu pozornosť.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Natália Puklušová (@nataliapuklusova)

Materstvo bez prikrášľovania a rozhodnutie nemať viac detí

Na snímke sa Natália ukázala výrazne unavená, strapatá a s typickými prejavmi vyčerpania, ktoré pozná nejeden rodič malého dieťaťa. K fotografii pridala aj silné slová o tom, aké náročné dni niekedy zažíva: „Dnes taká extrémna vyčerpanosť, že prisahám, mať ešte jedno dieťa k tomu navyše, tak sa zabijem…“ doplnila emotívne vyjadrenie, ktoré presne vystihuje atmosféru záberu.

Reprofoto: Instagram (nataliapuklusova)

Herečka sa zároveň nikdy netajila tým, že po rozšírení rodiny netúži. S humorom aj vážnosťou vysvetlila pre Topky, prečo je pre ňu materstvo v podobe jednej dcérky ideálnou cestou: „Ja som úplne šťastná takto, mne stačí Wilka. Mne stačí jedno dieťa, ktorému sa venujem stopercentne, takže ja som na poriadku. Ja už nechcem ďalšie deti.“ Natáliin partner Michal Marguš by si ďalšie dieťa vedel predstaviť, no Natália zostáva vo svojom rozhodnutí neoblomná a rešpektuje vlastné hranice aj možnosti.

Zmeny po narodení Wilky

