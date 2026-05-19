Výška vstupného sa nemení: O pár dní otvorí kúpalisko, na ktorého obnovu sa ľudia načakali 22 rokov

Riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Hriňová, Lukáš Horník, pre TASR uviedol, že výška vstupného sa v porovnaní s minulým rokom nemení. „Snažili sme sa zachovať ceny tak, aby bolo kúpalisko aj naďalej dostupné pre širokú verejnosť,“ objasnil.
V tejto sezóne pre návštevníkov pripravujú program, športové a tímové aktivity i občerstvenie. Súčasťou budú tradičné večerné bazénové zábavy, kurzy plávania, knižnica i precvičovanie jogy. Pre záujemcov pripravujú aj turnaj v plážovom volejbale. Tradične bude k dispozícii ranné plávanie v čase od 6:00 do 7:00 a taktiež večerné plávanie v čase od 17:00 do 19:00.
Ako ďalej uviedol, pre novú sezónu v súčasnosti komplexne pripravujú areál, bazénovú technológiu i čistenie bazénov. Robia aj sadové úpravy a údržbu zelene.
Podľa cenníka zverejneného na stránke mesta Hriňová minulý rok, dospelá osoba zaplatí za celodenné vstupné 7 eur a výška zľavneného vstupného je 5 eur.
Bolo obnovené po 22 rokoch
Obnovené letné kúpalisko v Hriňovej po 22 rokoch otvorili pre verejnosť 30. júna 2021. Projekt spočíval v prestavbe pôvodného plaveckého bazéna a vo vybudovaní viacerých menších bazénov do pôvodného telesa. Vybudované sú plavecký 25-metrový bazén, relaxačný a detský bazén.
