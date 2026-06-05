Bratislavské kúpalisko otvára svoje brány. Okúpete sa tu za 5,50 eura, ceny nerástli

Začiatok júna znamená, že Slováci si pomaly začnú užívať slnečné lúče a vodu na domácich kúpaliskách. Ak bývate v Bratislave alebo na okolí, môžete začať vyťahovať plavky, pretože sa začínajú otvárať obľúbené kúpaliská.
Mestská Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) Bratislava začne postupne otvárať letné kúpaliská v Bratislave.
K Zlatým pieskom, ktoré sú už k dispozícii, by sa v sobotu malo pridať kúpalisko Delfín. V závislosti od počasia i povolení od hygieny by mali byť následne otvorené aj kúpaliská Krasňany, Mičurin, Lamač, Tehelné pole a Rača. Kúpalisko Rosnička bude po komplexnej rekonštrukcii sprístupnené počas letných prázdnin. K dispozícii bude v lete aj Mestská plaváreň Pasienky. Vstupné na kúpaliská zostáva oproti vlaňajšku nezmenené. TASR o tom informoval Peter Filo zo STaRZ.
„Aj tento rok chceme Bratislavčanom ponúknuť dostupné možnosti letného oddychu priamo v meste. Napriek rastúcim prevádzkovým nákladom sa nám podarilo zachovať ceny vstupného na úrovni minulého roka. Zároveň pokračujeme v rozsiahlych investíciách do modernizácie našich areálov,“ skonštatoval riaditeľ STaRZ Ladislav Križan.
Ak si vstupenky zakúpite online, ušetríte
Najvýhodnejšou voľbou zostáva naďalej nákup vstupeniek online. V takomto prípade je cena pre všetky kúpaliská 5,50 eura a po 17.00 h je o euro lacnejšia. Pre tých, ktorí uprednostnia kúpu lístka priamo v pokladnici na kúpalisku, sa cena celodenného vstupu bude pohybovať od šiestich do ôsmich eur v závislosti od kúpaliska.
Vstupné pre deti od troch do 18 rokov a po 17.00 h je lacnejšie, pričom deti do troch rokov majú vstup zadarmo. Pre seniorov a ŤZP platí jednotné zvýhodnené vstupné tri eurá. Pre pravidelných návštevníkov odporúča STaRZ online permanentky.
Pri kúpe jednorazového lístka alebo permanentky online sa stačí preukázať QR kódom v mobile a prejsť cez samostatne zriadený vstup. Permanentky sú prenosné medzi všetkými ôsmimi mestskými kúpaliskami, neviažu sa na jedno. Návštevníci permanentku zároveň môžu využiť aj ako 90-minútový vstup do Mestskej plavárne Pasienky.
Zanedbané plážové kúpalisko bude zatvorené, čaká ho obnova
Kým spomínané bratislavské kúpaliská postupne začnú vítať svojich návštevníkov, iný osud postihol plážové kúpalisko v Bojniciach. Ako sme vás informovali, prejde dlho avizovanou revitalizáciou. Mesto, ktoré areál spravuje, pripravuje projekt jeho komplexnej obnovy už niekoľko rokov. Koncom minulého roka sa mu podarilo získať dotáciu z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Z dôvodu plánovaných stavebných a revitalizačných zásahov bude areál počas tohtoročnej letnej sezóny pre verejnosť uzavretý. Výnimku majú tvoriť len vybrané jednorazové podujatia, ktoré nezasiahnu do priebehu prác, napríklad výlov rýb, letný koncert či využitie areálu na cvičenie hasičského zboru. Informoval o tom portál My Horná Nitra.
Cieľom projektu je podľa mesta najmä ekologická revitalizácia celého priestoru. Ako v minulosti uviedol vedúci oddelenia výstavby a regionálneho rozvoja Mestského úradu v Bojniciach Andrej Pršo, ide o komplexnú obnovu prírodno-technického systému, ktorý spája krajinárske, vodohospodárske a architektonické riešenia.
Súčasťou projektu je aj výrazná úprava vodnej nádrže. Tá sa najskôr vypustí a odstráni sa z nej približne 530 kubických metrov sedimentov. Po vysušení dôjde k reprofilácii dna so sklonom smerom k stredu a k stabilizácii brehov pomocou štrkového vstupného pásu. Na mieste prítoku rieky Nitry vznikne biologická koreňová čistiareň, ktorá bude fungovať bez elektrickej energie na princípe prirodzeného gravitačného prietoku.
Plážové kúpalisko na rozhraní Bojníc a Prievidze sa nachádza v prírodnom prostredí v blízkosti rieky Nitry, na spojnici oboch miest. Areál je situovaný medzi stromami, vďaka čomu ponúka návštevníkom kombináciu slnečných plôch aj prirodzeného tieňa na oddych. Kúpalisko bolo za posledné desaťročie otvorené iba sporadicky. Viac sa dočítate v našom článku.
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