Našli sme destináciu, ktorá je o 21 % lacnejšia než Bratislava: Na dovolenku vyrazíte už za 26 eur

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Lacné letenky
Čo tak si pridať na váš cestovateľský zoznam aj Arménsko?

Ak vás už omrzeli populárne destinácie ako Taliansko či Španielsko a vaša dobrodružná duša túži po menej tradičnom výlete, máme pre vás jeden tip. 

Ako sme vás nedávno informovali, nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air spúšťa z Bratislavy viacero nových a zaujímavých liniek. A jednou z nich je Jerevan, hlavné mesto Arménska.

Ceny jednosmerných leteniek štartujú na príjemných 26 eurách a priamy let trvá 3 hodiny a 30 minút. Za túto cenovku môžete vyraziť v rôznych termínoch od januára do marca.

Foto: Screen kiwi.com

Letenky za pár eur, ušetríte si aj dovolenku

Ceny spiatočných leteniek začínajú na 53 eurách a nájde ich taktiež na rôzne termíny. Nás zaujal napríklad termín od 14. do 19. marca, čo znamená, že by ste v Arménsku strávili 5 nocí a dokonca si ušetrili dovolenku, keďže tieto dátumy spadajú aj na sobotu a nedeľu.

Foto: screen kiwi.com

Lacné ubytovanie aj nízke náklady

Okrem lacných leteniek, ktorých termíny si viete nakombinovať podľa svojich možností, Jerevan láka aj nižšími cenami, než máme na Slovensku. Ako uvádzajú dáta portálu Numbeo, Jerevan je o 21,4 % lacnejší než Bratislava. Za jedlo v lacnej reštaurácii dáte v priemere 9 eur, alebo za veľké čapované pivo asi 1,76 eura.

Pri cestovaní môže byť jednou z najdrahších položiek ubytovanie, v tejto destinácii však váš rozpočet zruinovať nemusí. Najlacnejšiu dobre hodnotenú izbu v nami zvolenom marcovom termíne sme našli za 86 eur pre dve osoby na 5 nocí, čo vychádza na 8,60 eura za noc na jedného.

Čo robiť v Jerevane?

Ak vám od začiatku vŕta v hlave táto otázka, nebojte sa, poradíme vám. Jednou z najznámejších atrakcií Jerevanu je napríklad Jerevanská kaskáda, čo je komplex budov, kde ak vystúpate nahor, čakajú na vás nielen výhľady na mesto, ktoré vyrážajú dych, ale aj pohľad na turecký Ararat.

Vydať sa môžete aj na prechádzku do miestnych parkov a vďaka miestnym múzeám si tu prídu na svoje aj milovníci histórie a umenia.

