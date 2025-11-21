Za pár šupov do superlacných a málo známych destinácií: Wizz Air ohlásil ďalšie 2 nové linky z Bratislavy

Wizz Air dnes prvýkrát vypravil lietadlá na trase Bratislava – Košice, no nízkonákladová letecká spoločnosť týmto krokom ani zďaleka nekončí a prichádza aj s ďalšími novinkami.
Novú vnútroštátnu leteckú linku medzi Bratislavou a Košicami dnes začal s dennou frekvenciou prevádzkovať letecký dopravca Wizz Air svojimi 239-miestnymi lietadlami typu Airbus A321neo.
Prvý ranný let odletel z bratislavskej základne dopravcu Wizz Air už o 6:30 hodine. Pre prvých odlietajúcich cestujúcich z Bratislavy do Košíc si preto pripravilo letisko na prebudenie malé pohostenie v podobe rannej kávy a občerstvenia, dopravca Wizz Air venoval prvým cestujúcim suveníry.
Wizz Air pridáva nové linky z Bratislavy do Jerevanu a Kutaisi
Pri príležitosti prvého inauguračného letu na trase Bratislava – Košice oznámil Wizz Air ďalšie dve nové letecké spojenia z Bratislavy. Spolu bude v roku 2026 prevádzkovať z Bratislavy celkovo 29 pravidelných liniek, uvádza tlačová správa.
„Dnešný inauguračný let medzi Bratislavou a Košicami je zásadným krokom k zlepšeniu vnútroštátneho spojenia na Slovensku. Sme radi, že môžeme byť súčasťou tohto rozvoja,“ uviedol András Szabó, obchodný zástupca Wizz Air pre strednú a východnú Európu.
„Pri tejto príležitosti by sme radi oznámili ďalšie dve nové letecké linky z Bratislavy – do Kutaisi a Jerevanu, ktoré začneme prevádzkovať v januári, zároveň rozširujeme prevádzku linky z letiska Poprad-Tatry do Gdanska zo zimného aj do jarného obdobia, do 5. júna 2026. Tieto novinky sú dôkazom našich pokračujúcich investícií na Slovensku a záväzku ponúkať cestujúcim viac možností, viac pohodlia a viac príležitostí na cestovanie,“ doplnil András Szabó zo spoločnosti Wizz Air.
Nahlásiť chybu v článku