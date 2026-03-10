Vypnuté telefóny a prázdna prevádzka. Známa slovenská firma skončila v konkurze, ozývajú sa aj nespokojní klienti

Znelo to ako podnikateľský sen. Mladí Slováci dokázali z koníčka a lásky k drevu vybudovať úspešnú firmu Ajnfach Woodworks, ktorá vyrábala luxusný nábytok. Dnes to však vyzerá úplne inak. Spoločnosť čelí konkurzu a ozývajú sa aj nespokojní zákazníci či bývalí zamestnanci, ktorým firma vraj dlží peniaze.
Spoločnosť Ajnfach sa špecializovala na masívny a na mieru vyrábaný nábytok. Zakladatelia zdôrazňovali, že hodnota ich produktov nie je len v estetike a vo funkčnosti, ale aj v trvanlivosti a výrobky mohli prežiť až tri generácie. Tomu je však, zdá sa, definitívny koniec. Spoločnosti nefunguje web, zrušené má aj účty na sociálnych sieťach a na naše telefonáty neodpovedá.
Ako vyplýva z uznesenia zverejneného v Registri úpadcov, spoločnosť Ajnfach Woodworks čelí konkurzu, ktorý voči nej začal Mestský súd Bratislava III. Návrh na vyhlásenie konkurzu podal 24. februára veriteľ, ktorým je Finančné riaditeľstvo SR. Navrhovateľom bola tiež samotná spoločnosť Ajnfach Woodworks.
IT zamenili za lásku k drevu
Za značkou Ajnfach stoja podľa rozhovoru pre portál Startitup podnikatelia Ľudovít Franta a Jakub Adásek, ktorí sa predtým pohybovali najmä v IT sektore a gastronómii. Neskôr sa však rozhodli venovať remeselnej výrobe nábytku, ku ktorej mali blízko už od detstva. Ich prvé výrobky vznikali v garáži, kde s jednoduchým náradím vytvárali prvé kusy nábytku.
Postupne si otvorili menšiu dielňu a začali vyrábať nábytok na mieru pre klientov. Firma sa zameriavala najmä na masívny nábytok a solitérne kusy, pričom zákazníkov mala nielen na Slovensku, ale aj v Rakúsku či Nemecku.
Tržby stúpali, kancelária je však prázdna
Všetko nasvedčovalo tomu, že úspešný príbeh spoločnosti bude pokračovať. Tržby stabilne stúpali, v roku 2024 prekonali hranicu 700 000 eur. Spoločnosť pritom podľa portálu Finstat neeviduje žiadne dlhy ani nedoplatky.
Kontaktovali sme aj centrum bývania a dizajnu New Living Center v Bratislave, kde by mala mať spoločnosť svoju pobočku. Z centra nám potvrdili, že už zhruba dva mesiace sa v nej žiadny personál firmy nenachádza.
„Sú vo výpovednej lehote a aktuálne, nejaké 2-3 mesiace, sa tam už ani nenachádza personálne obsadenie. Čiže prevádzka je viac-menej zatvorená a bude končiť,“ vyjadrila sa pre interez zamestnankyňa New Living Center. Centru vraj prišiel aj list, v ktorom sa uvádzalo, že spoločnosť je v konkurze. „My sme dostali oficiálny list o tom, že v princípe bude začaté konkurzné konanie,“ dodala.
So spoločnosťou sa nám skontaktovať najprv nepodarilo, zverejnené telefónne čísla na hovory nereagujú. Odpovedal nám však jeden zo zakladateľov, Jakub Adásek. „Dobrý deň, ja v spomínanej firme nefigurujem od konca roka 2024, takže vám s tým, žiaľ, nepomôžem,“ vyjadril sa pre interez Adásek.
Spojiť s aktuálnym majiteľom našu redakciu taktiež nevedel. „Žiaľ, nie. Nie som s nikým v kontakte a neviem, aká je tam aktuálne štruktúra.“
Sťažujú sa zákazníci aj pracovníci
„Po zaplatení zálohy a zameraní bytu (leto 2025) sa náš projekt už nepohol. Nasledovali výhovorky (kolegovia, dodávatelia…), až prestal p. Franta komunikovať úplne (neodpisuje na maily, nedvíha telefón, napriek sľubom nevolá naspäť). Showroom vraj končí a nie sme jediní, kto sa ozval so sťažnosťou. Dávajte si na firmu a p. Frantu pozor,“ uvádza sa v jednej recenzii zákazníkov.
To, že negatívna skúsenosť nebola jediná, potvrdzujú aj ďalšie recenzie.
„Na základe našej osobnej skúsenosti musíme upozorniť na veľmi vážne problémy s plnením záväzkov. Firma od nás prijala vysokú zálohu v desiatkach tisíc eur, avšak dodanie dohodnutého nábytku neprebehlo a následne prestala komunikovať. Podľa informácií, ktoré máme k dispozícii, nejde o ojedinelý prípad. Firma v minulosti nábytok reálne vyrábala, no v súčasnosti naše skúsenosti tomu, žiaľ, nezodpovedajú,“ popísal spoluprácu so spoločnosťou v recenzii ďalší nespokojný zákazník.
Spojiť sa nám podarilo aj s človekom, ktorý s firmou krátko spolupracoval. Ten sa vyjadril kriticky a tvrdí, že vo vnútri panovala napätá atmosféra a výhrady mal aj k spôsobu vedenia spoločnosti.
„Vysmievanie sa Ukrajincom, potom sa vedúci začal vysmievať aj mne. Odišiel som a ani sa nikto nepýtal, že by ma vyplatili, nič,“ vyjadril sa pre interez bývalý pracovník. Je nutné však podotknúť, že zamestnanec tam vraj kvôli zlým podmienkam pracoval iba 2 dni.
„Nezaplatili mi to, čo som tam odrobil. Nemal som žiadnu zmluvu ešte. Seriózna firma vám normálne zaplatí, nebude si robiť problémy,“ uzavrel svoju skúsenosť s pôsobením v spoločnosti. Majiteľa spoločnosti sme oslovili aj ohľadom tejto témy, na našu SMS správu však priamo neodpovedal. Odkázal nás na ustanoveného správcu konkurzu.
Zmeny vlastníckej štruktúry
V minulom roku sa pritom významne zmenili vlastnícke štruktúry spoločnosti. Od novembra 2025 patrí výlučne družstvu s názvom Circle of Trust. Družstvo je jediným spoločníkom so 100 % podielom, konateľom spoločnosti ostal Ľudovít Franta.
Na naše otázky ohľadne sťažností zákazníkov nám odpísal, že spoločnosť nie je jeho. „Dobrý deň, prepáčte, ale k tomu sa vám ja neviem vyjadriť. Spoločnosť Ajnfach Woodworks nie je moja firma. Pekný deň Vám prajem,“ vyjadril sa pre Franta.
Podobný mechanizmus prevodu vlastníctva sa objavil aj pri inej spoločnosti s veľmi podobným názvom, AjnFach s. r. o., ktorá má v predmete podnikania taktiež uvedenú prácu s drevom.
Táto firma, ktorej konateľom bol v minulosti rovnako Franta, prešla v auguste 2025 na americké spoločnosti s ručením obmedzeným MATTO LLC a HOME MANAGEMENT LLC, pričom po prevode už nemá zapísaného žiadneho konateľa.
Treba však dodať, že zmeny vlastníckych štruktúr spoločnosti automaticky neznamenajú konanie v zlom úmysle. Premenovanie firmy alebo prevod podielov na družstvo či zahraničnú právnickú osobu môže slúžiť na rebranding, lepšie riadenie, prípravu na nové projekty alebo na daňovú a majetkovú optimalizáciu.
