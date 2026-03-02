Najväčšia slovenská banka má novú šéfku: Prichádza od konkurencie a má bohaté skúsenosti

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
SITA
Banka o zmene informovala ešte vlani v lete.

Slovenská sporiteľňa má od 1. marca novú generálnu riaditeľku. Stala sa ňou Michaela Bauer, ktorá nahradila Petra Krutila. Ten sa rozhodol vydať na novú profesionálnu dráhu. O plánovanej zmene banka informovala ešte vlani v lete.

Michaela Bauer prichádza do Slovenskej sporiteľne z ČSOB a KBC Group. Pôsobila ako členka predstavenstva v ČSOB Česká republika a ako Senior General Manager v KBC Group. Zodpovedala za strategické iniciatívy zamerané na posilnenie vzťahov s klientmi a podporu inovácií v oblastiach digitálneho bankovníctva, technológií a bankových operácií. Počas uplynulých 24 rokov si v rámci tejto finančnej skupiny vybudovala kariéru, kde zastávala rôzne vedúce pozície.

Pôsobivý životopis

Jej odborné znalosti pokrývajú široké spektrum oblastí vrátane predaja produktov a poskytovania úverov firemným a retailovým klientom, platobných riešení, IT, dátového manažmentu, digitálnych kanálov, využívania umelej inteligencie, investícií do start-upov, zdieľaných služieb a prevádzkových procesov.

Michaela Bauer. Foto: Slovenská sporiteľna

Od roku 2018 pôsobila ako Chief Innovation Officer pre KBC v Českej republike a v roku 2021 ju vymenovali do predstavenstva ČSOB. Slovenská sporiteľňa je najväčšia slovenská banka. Po podpise zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a Erste Bank o predaji majoritného balíka akcií, ktorý sa uskutočnil v januári 2001, sa Slovenská sporiteľňa začlenila do finančnej skupiny Erste.

Iba pred pár dňami sme vás pritom informovali, že Slovenská sporiteľňa zatvorila 20 pobočiek po Slovensku. Počet pobočiek tak  klesol zo 160 na 140 a počet bankomatov sa mierne znížil zo 761 na 752. Naopak, rástol počet vydaných platobných kariet aj používateľov internetbankingu. Počet klientov sa medziročne znížil o necelých päť percent.

