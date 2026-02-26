Najväčšia slovenská banka ruší pobočky, desiatky z nich už neexistujú. Napriek tomu hlási rekordný rok

Slovenská sporiteľňa zvýšila vlani konsolidovaný čistý zisk o 8,7 % na 310,3 milióna eur. Ešte dynamickejšie rástol prevádzkový zisk, ktorý stúpol o 12,7 percenta na 534,9 milióna eur. Ako uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Peter Krutil, k výsledkom prispel dvojciferný rast prevádzkového zisku, pokračujúci nárast objemu úverov a vkladov aj silný dopyt po investičných produktoch.
Počet pobočiek však klesol zo 160 na 140 a počet bankomatov sa mierne znížil zo 761 na 752. Naopak, rástol počet vydaných platobných kariet aj používateľov internetbankingu. Počet klientov sa medziročne znížil o necelých päť percent.
Kľúčovým bol úrokový výnos
Banka reagovala na priaznivejší vývoj úrokových sadzieb na hypotekárnom trhu znižovaním sadzieb a zavedením digitálne zjednodušeného procesu. Kľúčovým zdrojom rastu bol čistý úrokový výnos, ktorý sa medziročne zvýšil o 13,4 percenta na 645,1 milióna eur. Za týmto vývojom stál najmä rast úverového portfólia, predovšetkým hypoték v retailovom segmente, a to aj napriek poklesu úrokových sadzieb.
Čisté výnosy z poplatkov a provízií vzrástli o 4,1 percenta na 241,8 milióna eur, pričom ich podporili najmä provízie za poistenie, investovanie do podielových fondov a sprostredkovanie obchodov s cennými papiermi. Čistý zisk z obchodovania dosiahol 21,7 milióna eur a súvisel najmä s precenením derivátových obchodov. Prevádzkové náklady sa zvýšili o 6,3 percenta na 376,1 milióna eur.
Personálne náklady rástli o 4,2 percenta v dôsledku rastu miezd pod vplyvom inflácie a vyplatenia odmien k 200. výročiu banky. Ostatné administratívne náklady stúpli o viac než desať percent najmä pre vyššie investície do digitalizácie a modernizácie služieb. Rizikový profil banky sa však mierne zhoršil. Čistá strata zo zníženia hodnoty finančných nástrojov dosiahla 51,3 milióna eur, kým rok predtým bola na úrovni 13,1 milióna eur, pričom rok 2024 bol ovplyvnený neštandardne nízkou bázou pre metodické zmeny.
Podiel nesplácaných úverov sa zvýšil z 1,9 percenta na 2,2 percenta a ich pokrytie opravnými položkami kleslo z 92,3 percenta na 81,5 percenta.Objem úverov klientom vzrástol o 6,8 percenta na 20,2 miliardy eur. Samotné úvery obyvateľstvu sa zvýšili o osem percent, pričom hypotéky rástli o 8,9 percenta a spotrebné úvery o 2,4 percenta.
Úvery korporátnym klientom vzrástli o 4,1 percenta na 7,1 miliardy eur. Vklady klientov stúpli o 5,1 percenta na 19,7 miliardy eur a pomer úverov ku vkladom sa zvýšil na 102,6 percenta.Z obchodného hľadiska sa pokračujúca digitalizácia prejavila aj v štruktúre distribučnej siete.
