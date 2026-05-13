Najnovší Avatar prichádza na naše obrazovky. Poznáme dátum, kedy si ho pozriete zo svojej obývačky

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Avatar
Užijete si ho ešte pred odštartovaním letných prázdnin.

Do knižnice streamovacej platformy Disney+ čoskoro pribudne najnovší Avatar: Oheň a popol (Avatar: Fire and Ash), ktorého premiéru sme si v kinách užili koncom minulého roka. 

Dáta Box Office Mojo ukazujú, že tržby filmu Avatar: Oheň a popol v kinách dosiahli takmer 1,5 miliardy dolárov (necelých 1,3 miliardy eur). V rebríčku filmov minulého roka s najvyššími tržbami sa nachádza na treťom mieste a animáky Zootopia 2 (1,9 miliardy dolárov/1,6 miliardy eur) a Ne Zha 2 (2,3 miliardy dolárov/1,9 miliardy eur) sa mu nepodarilo predbehnúť.

Rebríčku filmov s najvyššími tržbami vôbec stále kraľuje prvý Avatar, ktorý po zaokrúhlení dosiahol tri miliardy dolárov (2,5 miliardy eur) a jeho druhé pokračovanie Avatar: Cesta vody (2,3 miliardy dolárov/2 miliardy eur) je na tretej priečke. Avatar: Oheň a popol sa nachádza „až“ na 16. mieste a James Cameron s ním nedobehol predchádzajúce dve časti Avatara a ani svoj legendárny Titanic (2,3 miliardy dolárov/1,9 miliardy eur), ktorému v tomto rebríčku patrí piate miesto.

Poznačte si tento dátum

Vzhľadom na to, akým fenoménom sa Avatar stal, môžeme predpokladať, že príchod najnovšieho pokračovania na streamovaciu službu jej predplatiteľov zaujme a získa si veľkú pozornosť. Ako informoval ScreenRant, na Disney+ dorazí 24. júna.

Tiekli nám slzy a po pár minútach sme si búchali po hlave

V čase premiéry filmu sme do kina vyrazili aj my a svoje dojmy zhrnuli v recenzii. Pri dvoch scénach nám dokonca tiekli slzy – v dojímavom momente medzi Jakeom Sullym a Spiderom a chvíľu pred koncom v sekvencii s Neytiri. No párkrát sme sa aj zasmiali. Okrem toho sme stratili dych pri akčných scénach, ktorými bola prvá a posledná hodina nabitá.

