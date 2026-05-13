Výroky o „čurillovskej mafii“ dohnali Borisa Kollára: Čurillovi sa verejne ospravedlnil, pokutu zaplatil dávnejšie

Foto: TASR/Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Verejné ospravedlnenie mu nariadil súd.

Bývalý predseda parlamentu, líder mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kollár sa ospravedlnil policajtovi Jánovi Čurillovi za výrok o „čurillovskej mafii”. Urobil tak v nočnom statuse na sociálnej sieti. Výroky sa podľa neho nezakladali na pravde. Verejné ospravedlnenie mu nariadil súd.

Ospravedlnenie sa týkalo výrokov zo 17. septembra 2021, ktoré odzneli na tlačovej konferencii v Národnej rade SR a ktoré „neprípustným spôsobom zasiahli do osobnostných práv Jána Čurillu“. „Tieto výroky sa nezakladali na pravde,“ napísal Kollár.

Kollár tvrdí, že rešpektuje rozhodnutie súdu

Podotkol zároveň, že rešpektuje zákony, rovnako tak rozhodnutia akéhokoľvek súdu. „Lebo ak by sme toto začali spochybňovať, nebudeme mať na Slovensku demokraciu, ale len chaos či anarchiu,“ odkázal Kollár na margo uverejnenia svojho záväzného stanoviska.

O verejnom ospravedlnení, ako aj zaplatení náhrady nemajetkovej ujmy 50 000 eur a plnej náhrady trov konania rozhodol Krajský súd v Bratislave, ktorý nevyhovel odvolaniu žalovaného a potvrdil rozsudok Mestského súdu Bratislava IV spred roka. Ten vyhovel Čurillovej žalobe a uznal, že Kollárov výrok z roku 2021 o „čurillovskej mafii“ bol dehonestáciou a zásahom do dobrej povesti Čurillu a nepriamo aj jeho kolegov z bývalej Národnej kriminálnej agentúry. Obhajca Kollára vtedy pripustil podanie odvolania.

Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou

