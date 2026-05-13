Výroky o „čurillovskej mafii“ dohnali Borisa Kollára: Čurillovi sa verejne ospravedlnil, pokutu zaplatil dávnejšie

Bývalý predseda parlamentu, líder mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kollár sa ospravedlnil policajtovi Jánovi Čurillovi za výrok o „čurillovskej mafii”. Urobil tak v nočnom statuse na sociálnej sieti. Výroky sa podľa neho nezakladali na pravde. Verejné ospravedlnenie mu nariadil súd.
Ospravedlnenie sa týkalo výrokov zo 17. septembra 2021, ktoré odzneli na tlačovej konferencii v Národnej rade SR a ktoré „neprípustným spôsobom zasiahli do osobnostných práv Jána Čurillu“. „Tieto výroky sa nezakladali na pravde,“ napísal Kollár.
Kollár tvrdí, že rešpektuje rozhodnutie súdu
Podotkol zároveň, že rešpektuje zákony, rovnako tak rozhodnutia akéhokoľvek súdu. „Lebo ak by sme toto začali spochybňovať, nebudeme mať na Slovensku demokraciu, ale len chaos či anarchiu,“ odkázal Kollár na margo uverejnenia svojho záväzného stanoviska.
O verejnom ospravedlnení, ako aj zaplatení náhrady nemajetkovej ujmy 50 000 eur a plnej náhrady trov konania rozhodol Krajský súd v Bratislave, ktorý nevyhovel odvolaniu žalovaného a potvrdil rozsudok Mestského súdu Bratislava IV spred roka. Ten vyhovel Čurillovej žalobe a uznal, že Kollárov výrok z roku 2021 o „čurillovskej mafii“ bol dehonestáciou a zásahom do dobrej povesti Čurillu a nepriamo aj jeho kolegov z bývalej Národnej kriminálnej agentúry. Obhajca Kollára vtedy pripustil podanie odvolania.
Nahlásiť chybu v článku