Hoci má 92 rokov, na červenom koberci zažiarila. Legendárna herečka Joan Collins všetkých ohúrila

Foto: MovieStillsDB / SITA

Dana Kleinová
Preferuje eleganciu a nie modernú pohodlnosť.

Pózovala do časopisu Playboy, má na konte niekoľko cien Emmy a Zlatých glóbusov a okrem toho, že je herečka, je zároveň aj spisovateľkou. Reč je o Joan Collins, ktorá aj v pokročilom veku neopúšťa Hollywood. Napríklad naposledy ju diváci videli tento rok vo filme A Murder Between Friends.

Dáma Joan Collins opäť dokázala, že pravý hollywoodsky pôvab nepozná vek, keď sa objavila v oslnivej forme na otváracom ceremoniáli a premiére filmu La Vénus Électrique, ktorá bola súčasťou 79. ročníka filmového festivalu v Cannes. Pozornosť si podmanila v úchvatnej róbe couture, ktorá bola jednoducho dychberúca. Píše o tom portál Hello!.

Zažiarila vo večerných šatách

Pri vstupe na slávny červený koberec Joan stelesňovala nadčasovú eleganciu v bielych štruktúrovaných šatách zdobených dramatickými volánmi v tvare okvetných lístkov, ktoré lemovali jej dekolt. Priliehavá silueta plynule splývala až po zem, čím zvýraznila jej držanie tela a neutíchajúcu charizmu hviezdy.

Foto: SITA

 

K dramatickému vzhľadu pridala herečka, ktorej v roku 1997 zosnulá kráľovná Alžbeta II. udelila šľachtický titul, klasické čierne operné rukavice, oslnivý diamantový náhrdelník a ladiace visiace náušnice, ktoré sa trblietali v zábleskoch fotoaparátov. Jej typický líčenie bolo rovnako výrazné – jemne zvýraznené oči, ružovkasté líčka a sýty ružový rúž dotvárali celkový dojem.

S vlasmi vyčesanými do objemného účesu zosobňovala sofistikovanosť starej školy, zatiaľ čo stála po boku ďalších hostí – Johna Gorea, manžela Percyho Gibsona a Laurenta Lafittea – odiatych v smokingoch a večerných oblekoch.

Neustále elegantná

Joan je dlhodobo známa svojím očarujúcim štýlom obliekania, pričom na premiéry a nablýskané večerné podujatia vždy vyráža v elegantných outfitoch. Pokiaľ ide o jej vzhľad, hviezda má jednu zásadnú podmienku.

„Všetci nakoniec skončia v džínsoch a tričkách, čo považujem za tragické… Nenávidím džínsy. Nenávidím ich, sú také nelichotivé,“ povedala hviezda filmu The Stud pre magazín Vogue v roku 2019. „A neznášam džínsy s dierami na kolenách alebo dierami kdekoľvek inde. Nie som nadšená ani z tričiek s logami. Rada sa cítim pohodlne, ale chcem byť zároveň elegantná.“

