Trump opäť provokuje: Uverejnil príspevok, v ktorom je Venezuela znázornená ako 51. štát USA

Americký prezident Donald Trump v utorok zverejnil na svojej platforme Truth Social obrázok mapy, na ktorej je Venezuela znázornená ako súčasť Spojených štátov s nápisom „51. štát“. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Trump zverejnil tento provokatívny príspevok deň po tom, ako dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila, že jej krajina „nikdy“ neuvažovala o tom, že by sa stala 51. štátom USA.
Reagovala tak na Trumpove slová, ktorý v pondelok v rozhovore pre Fox News uviedol, že premýšľa nad tým, že by sa táto juhoamerická krajina mohla stať novým štátom USA.
Za Rodríguezovej sa vzťahy medzi USA a Venezuelou v posledných mesiacoch zlepšili. Pod tlakom americkej vlády krajina otvorila svoj ropný sektor súkromným spoločnostiam a schválila zahraničné investície do ťažby.
