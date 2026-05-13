Trump opäť provokuje: Uverejnil príspevok, v ktorom je Venezuela znázornená ako 51. štát USA

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
Venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová sa ohradila.

Americký prezident Donald Trump v utorok zverejnil na svojej platforme Truth Social obrázok mapy, na ktorej je Venezuela znázornená ako súčasť Spojených štátov s nápisom „51. štát“. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Trump zverejnil tento provokatívny príspevok deň po tom, ako dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila, že jej krajina „nikdy“ neuvažovala o tom, že by sa stala 51. štátom USA.

Reagovala tak na Trumpove slová, ktorý v pondelok v rozhovore pre Fox News uviedol, že premýšľa nad tým, že by sa táto juhoamerická krajina mohla stať novým štátom USA.

Za Rodríguezovej sa vzťahy medzi USA a Venezuelou v posledných mesiacoch zlepšili. Pod tlakom americkej vlády krajina otvorila svoj ropný sektor súkromným spoločnostiam a schválila zahraničné investície do ťažby.

