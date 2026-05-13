Zobudili sme sa do poriadnej zimy: Teploty padli pod nulu aj mimo hôr, počasie má pre nás ďalšie prekvapenie

Slovensko sa v stredu ráno zobudilo do poriadne studeného rána. Na viacerých miestach to skôr pripomínalo začiatok februára než polovicu mája. Teploty padali pod nulu nielen na horách, ale aj v dolinách a podhorských oblastiach.
Podľa portálu iMeteo bola najväčšia zima tradične vo vysokých polohách. Na Lomnickom štíte namerali o 6.00 h až -9,7 °C, na Chopku bolo -7,3 °C a na Skalnatom Plese -3,7 °C. Mrzlo aj na Štrbskom Plese, Kojšovskej holi či v Podbanskom.
Chlad však neostal iba na horách. Teploty tesne nad nulou hlásili aj viaceré obce a mestá. V Tatranskej Javorine bolo ráno len 0,1 °C, v Telgárte 0,4 °C a v Turzovke 0,6 °C. Donovaly, Liptovská Osada aj Oravská Lesná sa zobudili do 0,8 °C.
Mnohí pestovatelia sa ráno zrejme nevyhli obavám
Meteorológovia už vopred upozorňovali, že po vyjasnení môže teplota prudšie klesnúť. Presne to sa aj stalo. Vo viacerých regiónoch preto platili výstrahy pred mrazom vo vegetačnom období. Takéto rána dokážu narobiť problémy najmä záhradkárom a pestovateľom.
V polovici mája sú totiž mnohé rastliny už v plnom raste a citlivejšie plodiny môže prízemný mráz poškodiť v priebehu niekoľkých hodín. Ďalšie nízke ranné teploty zaznamenali napríklad v Oravskom Veselom a Turčianskych Tepliciach, kde bolo 1,5 °C. V Kremnických Baniach namerali 1,7 °C a v Čadci či Tatranskej Lomnici 1,9 °C.
Chladné počasie vydrží aj počas dňa
Slovenský hydrometeorologický ústav očakáva, že počas dneška bude v chladnom vzduchu od juhozápadu do našej oblasti prechodne zasahovať nevýrazný výbežok vyššieho tlaku. Počasie bude prevažne polooblačné až oblačné, miestami môže byť prechodne aj zamračené. Ojedinele sa môžu objaviť slabé zrážky.
Najvyššie denné teploty vystúpia na 14 až 19 °C, no na severe Slovenska, Horehroní a Dolnom Spiši bude väčšinou len 9 až 14 °C. Na horách vo výške 1500 metrov sa očakáva okolo 2 °C. Vietor bude väčšinou slabý, dopoludnia miestami zosilnie západný až severozápadný vietor s rýchlosťou približne 10 až 25 km/h.
Vo štvrtok príde krátke oteplenie
Vo štvrtok by sa malo na Slovensku prechodne otepliť. Do strednej Európy totiž pred studeným frontom začne prúdiť teplejší vzduch od juhozápadu. Meteorológovia očakávajú jasno až polooblačno, neskôr najmä na západe pribudne oblačnosť a miestami sa objaví dážď alebo prehánky. Na hrebeňoch Tatier môže opäť snežiť.
Nočné teploty klesnú na 9 až 4 °C, v údoliach lokálne až na -2 °C. Prízemný mráz sa sem-tam môže objaviť aj v nížinách. Denné maximá vystúpia na 17 až 22 °C, na severe miestami len okolo 15 °C.
Koniec týždňa prinesie dážď aj búrky
V piatok postúpi nad Slovensko zvlnený studený front spojený s tlakovou nížou nad Nórskom. Počasie bude prevažne oblačné až zamračené a na viacerých miestach sa pridá dážď či prehánky. Vo vysokých polohách sa opäť očakáva sneženie a miestami sa môžu vyskytnúť aj búrky.
Denné teploty dosiahnu 13 až 18 °C, na juhu a Zemplíne väčšinou okolo 20 °C. Na horách môže vietor prechodne zosilnieť až na prudký či búrlivý. Daždivý charakter počasia zostane podľa SHMÚ aj počas soboty. Na viacerých miestach treba počítať s dažďom alebo prehánkami, ojedinele aj s búrkami. Teploty sa budú pohybovať väčšinou od 17 do 22 °C, na severe a Horehroní miestami len okolo 15 °C.
Vyzerá to tak, že stabilné jarné počasie si ešte chvíľu neužijeme. Po mrazivých ránach síce príde krátke oteplenie, no už na konci týždňa sa opäť vrátia zrážky, silnejší vietor a na horách dokonca aj sneh.
