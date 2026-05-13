Máme sa obávať? Cena obľúbenej potraviny Slovákov ide raketovo hore. Analytik opisuje, prečo sa to deje

Ilustračná foto: TASR - Jaroslav Novák

Roland Brožkovič
TASR
Dôvodom sú najmä obavy z počasia v západnej Afrike.

Od začiatku mája vzrástla cena kakaa o vyše 30 % a dostala sa na úroveň takmer 4700 dolárov (4004 eur) za tonu, čo je najviac za posledné tri mesiace. Dôvodom sú najmä obavy z počasia v západnej Afrike. Upozorňuje na to analytik finančných trhov XTB Ondrej Greguš.

„Americká oceánska agentúra NOAA odhaduje viac ako 60-percentnú pravdepodobnosť vzniku El Niño už v priebehu leta. Suchšie a teplejšie podmienky, ktoré tento klimatický jav prináša, historicky výrazne poškodzujú úrody kakaa v Pobreží Slonoviny a Ghane, ktoré spoločne produkujú viac ako polovicu svetového kakaa,“ priblížil analytik.

Zásoby nakupujú dopredu

Rast cien podľa neho zosilnilo aj správanie sa finančných investorov. Tí v predchádzajúcich týždňoch uzatvárali zmluvy s očakávaním ďalšieho poklesu cien. Keď obavy z počasia začali silnieť, boli nútení tieto pozície uzatvárať spätným nákupom, čo tlačilo ceny ešte rýchlejšie nahor.

Greguš však predpokladá, že pre slovenského spotrebiteľa sa v najbližších mesiacoch nič nezmení. „Spoločnosti ako Mondelez či Nestlé nakupujú surovinu vopred za zmluvné ceny zafixované mesiace dopredu, ktoré boli ešte vyššie než dnes,“ vysvetlil. Najdrahšie bolo kakao koncom roka 2024, keď sa predávalo za 12 000 dolárov (10 223 eur) za tonu. Začiatkom marca 2026 sa obchodovalo pod hranicou 3000 dolárov (2556 eur) za tonu.

Pokuta 1 500 eur za bloček pobúrila Slovákov: Finančná správa zverejnila stanovisko, takáto mala byť…

