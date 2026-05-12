Najlepšie účesy, ktoré opticky zahustia vlasy. Stačí pár drobných zmien a výsledkom bude bohatá hriva

Jemné vlasy dokážu poriadne potrápiť. Často splývajú bez objemu, rýchlo sa mastia a účes nevydrží dlho nadýchaný. Dobrou správou však je, že správny strih, styling a pár šikovných trikov dokážu vytvoriť ilúziu hustejšej hrivy bez potreby predlžovania či drahých procedúr.
Mnohé ženy sa snažia pestovať dlhé vlasy v nádeji, že budú pôsobiť bohatšie. V skutočnosti však príliš dlhé jemné vlasy často vyzerajú ešte redšie a bez života. Oveľa lepšie fungujú premyslené strihy, vrstvenie alebo techniky, ktoré nadvihnú vlasy pri korienkoch. Veľký rozdiel dokáže urobiť aj zmena cestičky či správne zvolený stylingový produkt.
Odborníci na vlasový styling sa zhodujú na jednom: tajomstvo spočíva najmä v práci s objemom, textúrou a správnym tvarom účesu. Zistite, ktoré účesy podľa portálu Trendy Universe okamžite dodajú jemným vlasom väčší objem a vizuálne ich zahustia.
Textúrovaný pixie strih
Krátky pixie účes môže byť pre jemné vlasy doslova záchranou. Vďaka krátkym, rozstrapateným vrstvám na temene hlavy vzniká prirodzený objem a vlasy pôsobia hustejšie. Tento strih navyše zvýrazňuje textúru vlasov a veľmi jednoducho sa upravuje. Vlasy sa dajú jednoducho upraviť pomocou peny na objem alebo texturizačného spreja, pričom styling trvá len pár minút. Stačí vlasy jemne rozstrapatiť prstami a účes okamžite pôsobí dynamicky a nadýchane.
