Vedci prichádzajú s odpoveďou na otázku, či viac bolí pôrod alebo kopnutie do semenníkov: Zisťovali to krutými metódami

Vzhľadom na to, že bolesť je subjektívny zážitok, je ťažké ju presne zmerať a povedať, kto ju prežíva intenzívnejšie. Je preto takmer nemožné odpovedať presne na otázku, čo bolí viac, či pôrod alebo kopnutie do semenníkov. Vedci sa o to ale napriek tomu pokúsili.

Čo je vlastne bolesť?

Ako píše web Science Times, podľa odborníkov je v prvom rade dôležité rozumieť tomu, čo je to vlastne bolesť. Za vnímanie bolesti sú zodpovedné nervové bunky, tzv. nociceptory, ktoré sa aktivujú, keď sa prekročí istý prah. Následne vyšlú signál do miechy a do mozgu a dostaví sa nepríjemný pocit.

Muži majú v semenníkoch a ich okolí veľké množstvo nociceptorov, čo vysvetľuje, prečo je kopanec do nich taký bolestivý. Vzhľadom na prepojenie s nervovými dráhami v bruchu a v centre mozgu, ktoré je zodpovedné za vracanie, sa môže po kopnutí do semenníkov dostaviť aj nevoľnosť či vracanie. Nanešťastie, príroda to zariadila tak, že na to, aké sú citlivé, nie sú semenníky príliš dobre chránené.

Ženám počas pôrodu spôsoboval popáleniny

Čo sa pôrodu týka, ten neraz trvá veľmi dlho, v priemere 8 hodín, no môže trvať aj omnoho dlhšie. Neraz je sprevádzaný extrémnym vyčerpaním a nevoľnosťou. Podľa asapScience je v podstate nemožné povedať, čo bolí viac vzhľadom na to, že každý prežíva bolesť individuálne. Vnímanie bolesti okrem iného ovplyvňuje aj nálada, bdelosť a predchádzajúce skúsenosti.

V súčasnosti neexistuje absolútne spoľahlivá metóda na kvantifikovanie bolesti. Ako ale informuje NCBI, James Hardy sa v roku 1948 pokúsil zmerať bolesť, ktorú ženy pociťovali pri pôrode a zaviedol jednotku „dol“. Jeden dol mal byť zhruba jednou desatinou maximálnej bolesti, ktorú môže žena pociťovať pri pôrode.

V rámci experimentu ženám medzi kontrakciami spôsoboval popáleniny na rukách. Následne ich žiadal, aby v doloch vyjadrili mieru pociťovanej bolesti pri pálení a pri jednotlivých fázach pôrodu. Každej fáze tak chcel priradiť isté množstvo dolov. Táto metóda ale bola značne neetická a mala množstvo ďalších obmedzení. Najvyšší počet dosiahnutých dolov počas experimentu bol 10,5 a objavili sa tvrdenia, že kopnutie do semenníkov vyvolá bolesť v hodnote 9 000 dolov, čo ale, samozrejme, nie je pravda.

Hardyho metódu merania bolesti, našťastie, nikto neprevzal. Vedci tak naďalej po spoľahlivej metóde pátrajú a dovtedy sa musíme zmieriť s odpoveďou, že sa nedá povedať, čo bolí viac, no každá bolesť si zaslúži empatiu.