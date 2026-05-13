Pohli obrovskou masou hornín: Vedci v Európe vyvolali umelé zemetrasenie, hovoria o veľkom úspechu

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
TASR
Podarilo sa im vyvolať približne 8000 malých seizmických udalostí.

Vedci vyvolali otrasy zeme na juhu Švajčiarska a v kontrolovanom prostredí spustili tisícky drobných zemetrasení, aby získali nové poznatky o seizmickej aktivite, ktoré by mohli znížiť ich riziká. „Bol to úspech!“ povedal Domenico Giardini, jeden z hlavných výskumníkov projektu, keď si prezeral prasklinu v skalnej stene úzkeho tunela hlboko pod švajčiarskymi Alpami. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

„Mali sme seizmickú aktivitu,“ povedal Giradini, ktorý je profesorom geológie na Federálnom technologickom inštitúte (ETH Zürich), a vysvetlil, že cieľom bolo „pochopiť, čo sa deje v hĺbke, keď sa Zem pohybuje“. Giardini o tom pre AFP rozprával v laboratóriu BedrettoLab, vybudovanom uprostred úzkeho 5,2-kilometrového ventilačného tunela vedúceho k železničnému tunelu Furka.

Do podzemného laboratória sa dá dostať špeciálne upravenými elektrickými vozidlami, ktoré sa pohybujú po betónových paneloch položených na blatistom podklade v tmavej a vlhkej chodbe. Podľa Giardiniho ide o ideálne miesto na vyvolanie a skúmanie zemetrasení. „Je to perfektné, lebo nad nami je kilometer a pol hory… a môžeme zblízka sledovať zlomy, ako sa pohybujú, kedy sa pohybujú, a dokonca ich môžeme rozhýbať sami,“ povedal pre agentúru.

Napúšťali vodu

Vedci, ktorí skúmajú zemetrasenia, zvyčajne umiestňujú senzory v blízkosti známych zlomov a čakajú. V BedrettoLabe však výskumníci naplnili vopred vybraný zlom senzormi spolu s ďalšími prístrojmi a následne sa pokúsili vyvolať jeho pohyb. Pri experimente nazvanom Fault Activation and Earthquake Rupture (FEAR-2) desiatky vedcov z celej Európy štyri dni na konci apríla napúšťali 750 kubických metrov vody do vrtov vyvŕtaných v skalných stenách tunela s cieľom vyvolať zemetrasenie s magnitúdou 1.

Ilustračná foto: Profimedia

„Nevytvárame nový zlom… len uľahčujeme jeho pohyb,“ povedal Giardini. Počas experimentu sa kvôli bezpečnosti v tuneli nenachádzali žiadni ľudia a všetko bolo riadené na diaľku z laboratória ETH Zürich na severe Švajčiarska. Keď AFP navštívila toto výskumné pracovisko deň po začiatku experimentu, vedci diskutovali o prvých známkach seizmickej aktivity zobrazených na monitoroch. „Toto je posúvanie hraníc vedy,“ povedal Ryan Schultz, seizmológ špecializujúci sa na človekom vyvolané zemetrasenia.

Napokon sa im podarilo vyvolať približne 8000 malých seizmických udalostí nielen pozdĺž základného, ale aj okolo ďalších zlomov kolmých na ten hlavný. Ich lokálna magnitúda sa pohybovala od -5 do -0,14. „Nedosiahli sme cieľovú magnitúdu, ktorú sme si stanovili, ale dostali sme sa tesne pod ňu,“ povedal Giardini.

Aj to však označil za obrovský úspech a zdôraznil, že aj keď už existovali pokusy vytvárať drobné zemetrasenia v laboratórnych podmienkach, „nikdy nie v takomto rozsahu a nikdy v takejto hĺbke“. Profesor hovorí, že ich zistenia pomôžu určiť najlepšie uhly napúšťania vody na dosiahnutie magnitúdy 1 pri ďalšom pokuse v BedrettoLabe, ktorý je naplánovaný na jún.

Nebolo nič cítiť

Magnitúda na Richterovej stupnici sa meria logaritmicky, pričom každé celé číslo predstavuje desaťnásobné zvýšenie amplitúdy. Aj záporné magnitúdy sú však citeľné. Každý, kto by stál blízko zlomu počas najsilnejších vyvolaných otrasov s magnitúdou -0,14, by pocítil zrýchlenie „1,5 G,“ teda jeden a pol násobok štandardného gravitačného zrýchlenia, uviedol Giardini.

Ničivé zemetrasenie v Mjanmarsku v roku 2025. Foto: TASR/AP

Na povrchu však nebolo cítiť nič a vedec zdôraznil, že „namazaním“ existujúceho zlomu, zvýšili hrozbu len „asi o jedno percento prirodzeného rizika“. Experiment bol podľa neho úplne „bezpečný“. Zároveň vysvetlil význam výskumu s tým, že „ak zvládneme vyvolať zemetrasenia určitej veľkosti, potom budeme vedieť aj to, ako ich nevyvolať.“ To je podľa profesora mimoriadne dôležité pri podzemných aktivitách, ako sú výkopové práce či ťažba.

Ako príklad uviedol zemetrasenia spôsobené injektážou odpadových vôd pri hydraulickom štiepení súvisiacom s ťažbou nerastných surovín v americkom Texase. Spomenul tiež zemetrasenie s magnitúdou 5,4 v juhokórejskom meste Pchohang v novembri 2017, ktoré bolo vyvolané napúšťaním vody v prvej experimentálnej geotermálnej elektrárni krajiny.

„Bez toho, aby si to uvedomili, začali napúšťať vodu a spustili indukovanú seizmickú aktivitu na veľkom zlome, čím vytvorili veľmi vážne zemetrasenie,“ upozornil Giardini. „Nehovoríme, že by sme nemali ísť pod zem,“ ale „musíme sa to naučiť robiť bezpečnejšie,“ uzavrel tento uznávaný profesor geológie.

Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
