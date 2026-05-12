V decembri 2024 sa záhadne potopila ruská loď pri Španielsku. Mohli byť na nej dva jadrové reaktory

Loď Ursa Major pri potápaní/reaktorova hala v JE Dukovany. Foto: Profimedia

SITA
Matej Mensatoris
Záhada potopenej ruskej lode. Torpédovali ju Američania, aby zastavili transport jadrových reaktorov pre severokórejské ponorky?

Ruská nákladná loď Ursa Major, ktorá sa v decembri 2024 za nejasných okolností potopila 62 námorných míľ (115 kilometrov) od španielskeho pobrežia, mohla údajne prepravovať dva jadrové reaktory pre ponorky a mala smerovať do Severnej Kórey. V utorok o tom informoval portál CNN na základe zistení z vlastného vyšetrovania.

Incident sprevádzala séria výbuchov a podľa portálu mohlo ísť o zriedkavý zásah západnej armády, ktorý mal zabrániť transferu pokročilej ruskej jadrovej technológie do Pchjongjangu.

Obavy z eskalácie

Loď sa potopila 23. decembra 2024, len dva mesiace potom, ako severokórejský vodca Kim Čong-un vyslal vojakov na podporu ruskej invázie na Ukrajinu. Podľa zdroja oboznámeného s vyšetrovaním španielskych úradov ju mohol zasiahnuť zriedkavý typ torpéda, ktoré prerazilo trup lode.

Incident sa odohral v posledných týždňoch úradovania bývalého amerického prezidenta Joea Bidena, keď sa vojna na Ukrajine vyvíjala v prospech Moskvy a Biely dom sa snažil vyhnúť priamej eskalácii napätia s Kremľom.

Foto: SITA/AP

Tajomný náklad

Záhadu potopenia lode a jej nákladu ešte umocňuje zvýšený vojenský záujem o vrak. Nad miestom, kde sa potopila, dvakrát prelietalo americké lietadlo typu WC 135R, určené na detekciu jadrových častíc. „Jeho úlohou je zvyčajne podporovať zber a analýzu nukleárnych trosiek,“ potvrdil pre CNN armádny hovorca.

Asi týždeň po potopení sa na mieste objavila aj ruská loď Jantar, ktorú Severoatlantická aliancia (NATO) považuje za špionážne plavidlo. Podľa zdroja CNN po jej príchode zaznamenali ďalšie štyri výbuchy, ktorých cieľom malo byť zrejme zničenie dôkazov.

Španielska vláda zverejnila len málo informácií o vyšetrovaní incidentu. Vo februári 2025 však potvrdila, že kapitán lode vypovedal o preprave „komponentov pre dva jadrové reaktory podobné tým, ktoré sa používajú v ponorkách“, ale nevedel, či obsahovali jadrové palivo. V nákladnom manifeste boli pôvodne uvedené ako „poklopy“.

Technik na reaktore č.1 Ignalijskej jadrovej elektrárne na severovýchode Litvy. Foto: TASR/AP

Náhla zmena kurzu

Príčina potopenia lode zostáva tiež nejasná. Plavidlo, ktoré sprevádzali dve ruské vojenské lode, v deň incidentu v španielskych vodách náhle zmenilo kurz a o 11.53 UTC vyslala tiesňový signál.

Podľa záverov vyšetrovania došlo na pravej strane trupu, pravdepodobne pri strojovni, k trom výbuchom, ktoré zabili dvoch členov posádky, a plavidlo zostalo neovládateľné. Štrnásť námorníkov sa podarilo evakuovať a o 23.10 sa Ursa Major potopila.

Tvrdenie, že možným príjemcom dvoch reaktorov, ktoré loď údajne prepravovala, bola Severná Kórea, sa prvýkrát objavilo, keď severokórejský režim v decembri 2025 zverejnil fotografie svojej prvej jadrovej ponorky. Statické zábery, na ktorých sa vodca Kim Čong-un usmieva, ukazujú len zapečatený trup plavidla a nie je z nich jasné, či sa vo vnútri nachádza funkčný jadrový reaktor.

Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o…

Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou

