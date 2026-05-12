Nenechám sa zložiť spravodajskou hrou za mobil, ktorý mi platila mama. Šimečka sa vyjadril k Projektu Fórum

Líder opozičného hnutia PS Michal Šimečka vyhlásil, že sa nenechá zložiť „spravodajskou hrou“. Označil ňou zverejnenie informácie o tom, že občianske združenie Projekt Fórum, v ktorom je štatutárkou jeho matka Marta Šimečková, v minulosti uhradilo faktúry za telefónne služby viacerým členom rodiny Šimečkovcov vrátane lídra PS. V utorok na to upozornil denník Postoj, k dispozícii má aj faktúru.
Má to byť dôkaz spravodajskej hry
„Dozvedám sa, že na faktúre starej 14 rokov je aj číslo, ktoré som zdedil po mojej nebohej starej mame. Neviem, o akú faktúru ide, neviem, odkiaľ ju majú. Jedno je jasné – nemajú ju ako legálne mať. Majú ju zo spisu? Nie, lebo vyšetrovanie voči mojej mame je vedené za roky 2018 až 2022. Musí to pochádzať z bezpečnostných zložiek, ktoré rozpracovali moju rodinu a Projekt Fórum,“ napísal na sociálnej sieti Šimečka. Je to podľa jeho slov jasný dôkaz spravodajskej hry, ktorá je politicky riadená premiérom Robertom Ficom (Smer-SD).
Líder PS tvrdí, že po smrti jeho starej mamy, ktorá zomrela v roku 2007, si zo sentimentálnych dôvodov nechal jej číslo. „Bol som študent a rodičia mi povedali, že mi budú platiť mobil, ostatné výdavky na štúdium som si platil sám. Zjavne moja mama toto číslo napísala na občianske združenie. To sa nemalo stať. Ja si to však, úprimne, nepamätám, dozvedel som sa o tom, keď sa o to začali zaujímať médiá,“ podotkol Šimečka s tým, že mobil si začal platiť sám až neskôr, okolo rokov 2012 alebo 2013. „Hnevá ma to, lebo keby som to vedel, tak to poviem hneď. Hnevá ma, že to tak bolo, nenechám sa ale zložiť touto spravodajskou hrou za mobil, ktorý mi platila mama z občianskeho združenia pred 14 rokmi,“ vyhlásil.
Má to byť výsledok investigatívy
Novinár Marek Vagovič, ktorý článok v denníku Postoj napísal, zverejnil na sociálnej sieti video. Uviedol v ňom, že ich Šimečka vo svojom stanovisku, ktoré zverejnil v predstihu, nepriamo obvinil z účasti na spravodajskej hre Fica a bezpečnostných zložiek. „Ako novinár nikdy nezverejňujem zdroje svojich informácií, ale môžem vás ubezpečiť, pán Šimečka, že sme s nikým nič nekoordinovali. Je to výsledok našej dlhodobej investigatívnej práce, na ktorú sme hrdí,“ povedal Vagovič.
Vládny audit týkajúci sa čerpania verejných dotácií odhalil nedostatky aj pri občianskom združení Projekt Fórum, za ktorým stojí Marta Šimečková. Polícia v marci začala trestné stíhanie vo veci podozrenia zo subvenčného podvodu. Premiér Robert Fico v apríli informoval, že sa spôsobená škoda blíži k sume 140 000 eur. Rodinu Šimečkovcov opakovane obviňuje z „príživníctva na rôznych dotačných mechanizmoch“. Predstavitelia Smeru-SD zároveň odmietajú, že by vyšetrovanie Projektu Fórum bolo politickou objednávkou.
Šimečková v apríli vyhlásila, že sa nikdy na tomto združení neobohatila, ale, naopak, sa zadlžila, aby projekt udržala. Šimečková zároveň priznala, že administratívne veci v združení zanedbávala, je však pripravená niesť právne následky.
