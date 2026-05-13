Padlo rozhodnutie: Američania končia, oceliarne U. S. Steel Košice budú mať nového vlastníka

Spoločnosť Nippon Steel Corporation sa rozhodla previesť košické oceliarne U. S. Steel do svojho priameho vlastníctva. U. S. Steel Košice, s.r.o., sa tak stane plne vlastnenou dcérskou spoločnosťou Nippon Steel.
Prechod pod priame vlastníctvo je naplánovaný na 1. októbra aj so zmenou názvu na Nippon Steel Slovakia s.r.o. Informoval o tom Nippon Steel, ktorý je najväčší japonský výrobca ocele.
Správu aktualizujeme.
