Stratíte sa v snežnom labyrinte len 30 minút autom zo Slovenska. Obľúbená atrakcia sa vracia

Jedna z populárnych európskych zimných atrakcií, ktorá sa teší obľube aj medzi mnohými Slovákmi, ožije už čoskoro. Skvelou správou je, že sa nachádza len na skok za našimi hranicami.
Hovoríme o snežnom labyrinte Snowlandia, ktorý nájdete v obľúbenom poľskom mestečku Zakopané, ktoré je od pohraničnej obce Suchá Hora vzdialené približne 30 minút cesty autom. Ak pochádzate napríklad zo severného Slovenska, môžete sa sem vybrať aj na príjemný jednodňový výlet v prostredí poľských Tatier. A spojiť ho aj s lyžovačkou.
Snowlandia pred niekoľkými hodinami na Facebooku informovala o tom, že prípravy snežného labyrintu a iglu sú v plnom prúde. „Práce pokračujú, avšak ešte potrebujeme veľa času. Otvorenie snehových stavieb sa uskutoční koncom januára,“ uviedlo stredisko s tým, že zatiaľ si presný dátum netrúfne odhadnúť. Minulý rok privítalo prvých návštevníkov až 30. januára, aj keď rok predtým to bolo o 10 dní skôr.
Labyrint nás prekvapil
Uplynulú sezónu sme sa vybrali navštíviť labyrint aj my, a aj keď sme si hovorili, že sa zo zasneženého bludiska dostaneme von ľahko, zostali sme prekvapení. Po štvrtej zatáčke sme začali narážať na zmätených a náhlivých ľudí. Na jednej zo stien stála ceduľa, ktorá upozorňovala, že nesmieme loziť po stenách. „Kto by sa chcel takto zamočiť?“ pýtali sme sa vtedy ešte stále s humorom.
Labyrint však zdanlivo nemal konca ani po dvadsiatich minútach. Neraz sme si museli dávať pozor na to, aby sa časť štvorčlennej skupiny omylom neodpojila. Stačilo zahnúť za roh, aby ste ostatným zmizli z dohľadu. Ako sme sa napokon z labyrintu vymotali a či sa ho oplatí navštíviť, sa dozviete v našej reportáži.
