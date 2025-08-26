Zabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámou

Koncom augusta 1944 vypuklo Slovenské národné povstanie (SNP) a pár týždňov predtým začalo povstanie u našich poľských susedov, vo Varšave. Jeho súčasťou bola aj čata Slovákov, ktorá mala osobitý význam, pričom jej veliteľom sa stal poručík Miroslav Iringh, prezývaný Stanko, ktorého meno je pre mnohých našincov neznáme.
Pripomíname si už 81 rokov od momentu, kedy sa 29. augusta naši predkovia postavili proti okupácii nemeckou armádou a režimu Jozefa Tisa. Aj keď povstanie nebolo vojensky úspešné, stalo sa symbolom odhodlania v boji za oslobodenie našej vlasti.
Centrom SNP sa stala Banská Bystrica a ak sa sem vyberiete, nevynechajte návštevu Múzea SNP, kde sa o tomto dôležitom momente z našej histórie dozviete viac vďaka multimediálnej výstave.
Paralelne v tom čase prebiehalo povstanie aj vo Varšave
V Poľsku vypuklo povstanie hneď 1. augusta. Písať históriu u našich susedov pomáhal aj Miroslav Iringh, ktorý viedol čatu číslo 535, o ktorej sa hovorí ako o čate Slovákov.
Miroslav Iringh pochádzal zo slovensko-poľskej rodiny. Jeho otec bol rodákom zo stredného Slovenska a osud ho ešte pred prvou svetovou vojnou zavial do Varšavy, mama bola Poľka, priblížil Vojenský historický ústav. Príchod Miroslavovho otca do Poľska nebol v tomto čase ničím výnimočným, začiatkom 20. storočia totiž Slováci vytvorili v okolí Varšavy rozsiahlu kolónu. Prichádzali sem za lepším životom, pripomenul poľský blog Slowacystka.
Keď vypukla druhá svetová vojna, Miroslav spoločne s otcom vstúpili do československej vojenskej jednotky Legion Čechov a Slovákov, ktorá sa postavila po boku poľskej armády proti nacistickej invázii. Len pár hodín nato jeho otec zahynul.
535. čata Slovákov bránila Varšavu
Neskôr sa Slovenský národný výbor dohodol s Krajinskou armádou (Armia Krajowa) na vzniku pododdielu Slovákov, ktorému počas Varšavského povstania velil práve Miroslav Iringh. Hovorilo sa mu 535. čata Slovákov, no keďže našincov v jej radoch bolo málo, pozostávala aj z členov ďalších národností. Čatu na začiatku týchto udalostí tvorilo 28 Slovákov, 18 Poliakov, 6 Gruzíncov, traja Maďari, Ukrajinec a Čech (niektoré zdroje uvádzajú aj väčší počet členov).
Jej unikátnosť spočívala v tom, že ako jediná jednotka Krajinskej armády používala vlastné symboly v podobe slovenskej vlajky – členovia nosili na rukávoch trikolóru s poľským orlom na jednej strane a so slovenským erbom na strane druhej.
Ako uvádza Denník N, Slováci predstavovali najväčšiu časť cudzincov v tomto povstaní. Čata 535 bola súčasťou Varšavského povstania od jeho samého začiatku, bola plná odhodlania do boja, avšak utrpela značné straty, prišla až o 70 % svojich členov.
Varšavské povstanie trvalo do 2. októbra a aj keď bolo potlačené a straty na ľudských životoch vysoké, pre Poliakov ide o časť histórie, na ktorú sú mimoriadne pyšní. Ukázali totiž, že sú ochotní bojovať za svoj národ, podobne, ako sme to urobili počas SNP aj my.
Po jeho skončení bol Miroslav Iringh povýšený na poručíka, no sužovala ho tuberkulóza a čoskoro sa jeho zdravotný stav zhoršil natoľko, že sa stal vojnovým invalidom. Začal pôsobiť ako novinár a fotograf, no v komunistickom režime mu dali jeho minulosť spojenú s Krajinskou armádou značne pocítiť.
Takmer sa na neho zabudlo
Navždy nás opustil 28. mája 1985 a príčinou jeho úmrtia bola rakovina pľúc. Ako pripomína Vojenský historický ústav, takmer sa na neho a jeho prínos zabudlo. Posmrtne však získal v roku 2007 slovenské vyznamenanie – Rad Ľudovíta Štúra II. triedy.
535. čatu Slovákov si vo svojej expozícii pripomína napríklad Múzeum Varšavského povstania. Nájdete ho vo Varšave, pričom vystavuje aj fotografie Miroslava Iringha, členov čaty 535 držiacich slovenskú vlajku alebo dokonca identifikačnú pásku, ktorú nosili povstalci.
Účasti Slovákov v povstaní vzdáva hold aj pamätník, ktorý sa nachádza na ulici Czerniakowa vo Varšave. Zaujímavosťou je, že kameň, z ktorého pozostáva, sem priviezli z našich Tatier a pri jeho odhalení bola prítomná herečka Magdaléna Vášáryová.
Varšavské povstanie bolo napokon potlačené, no kým sa tak stalo, prešli viac ako dva mesiace, predpoklad, že bude trvať iba niekoľko dní, sa nenaplnil, pripomína TASR. V tom období padol rozkaz, podľa ktorého malo byť mesto zrovnané so zemou a túto misiu sa nemeckým nacistickým jednotkám podarilo naplniť takmer do bodky, pretože zničili až 85 % mesta.
Okrem toho, že Varšava ľahla popolom, o život prišli desiatky tisíc ľudí. V bojoch padlo 18-tisíc povstalcov a civilných obetí malo byť až 180-tisíc.
Sovieti sa už v tom čase nachádzali na východnom brehu Visly, no do povstania sa nezapojili. Mohli sa postaviť na stranu povstalcov, avšak neurobili tak. Onedlho mesto obsadila Červená armáda, bol nastolený komunizmus, Krajinská armáda sa stala nepriateľom nového režimu a Poľsko na čas stratilo svoju nezávislosť.
Hodinu „W“ si Poliaci pripomínajú dodnes
Poliaci na začiatok povstania nezabudli. Tento rok nastala pamätná chvíľa presne o 17:00 hodine. Prečo? Ide o takzvanú hodinu „W“, kedy v roku 1944 vypuklo povstanie proti nemeckej okupácii. Ako informovala TASR, nastala minúta ticha a na Ronde Dmowského sa rozšíril dym bielo-červenej farby zo svetlíc, ktorý doplnili motorkári dymom z pneumatík.
V jednotlivých mestských častiach sa konali lokálne spomienkové podujatia. Lode preplávali pod most Poniatowského a na symbolickom mieste potopenia lode Bajka položili do rieky veniec.
Nad mostmi Svätokrížsky a Poniatowského sa na oblohe objavil dymový symbol Bojujúceho Poľska, ktorý vytvorili piloti varšavského a poľského aeroklubu. Nad Vislou preletelo lietadlo ťahajúce transparent s nápisom „Pamätáme 1944“.
Na cintoríne obetí povstania si zas kladením vencov pripomenuli odkaz povstalcov zástupcovia štátnej správy a diplomatických zastúpení. Modlitby za povstalcov predniesli duchovní rôznych cirkví.
