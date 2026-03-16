Nádej pre pacientov: Slovensko sprístupní liečbu raritnej, no vážnej choroby. Liek budú preplácať poisťovne

Pacienti so zriedkavým genetickým ochorením Friedreichova ataxia budú mať na Slovensku dostupnú liečbu hradenú z verejného zdravotného poistenia. Ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že liek na toto ochorenie zaradilo medzi kategorizované lieky, čo znamená, že ho budú môcť pacienti získať na náklady zdravotného poistenia.
Informovalo o tom Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na sociálnej sieti. Rozhodnutie podpísal Kamil Šaško po odporúčaní kategorizačnej komisie.
Liečba pre pacientov so zriedkavým ochorením
Podľa ministerstva ide o prvý a zatiaľ jediný liek určený na liečbu Friedreichovej ataxie. Zaradenie do systému úhrad predstavuje zásadný krok, ktorý má výrazne zlepšiť zdravotnú starostlivosť o pacientov trpiacich týmto vážnym a zriedkavým ochorením.
Ministerstvo zároveň uviedlo, že sa mu podarilo s držiteľom registrácie lieku vyrokovať výhodnejšie podmienky úhrady, než sa pôvodne uvádzalo. K dohode došlo po intenzívnych rokovaniach, ktoré vyústili do uzavretia dohody o úhrade lieku v rámci takzvanej MEA zmluvy.
Proces kategorizácie pokračoval po podpise dohody podľa platnej legislatívy. Zmluva bola predložená na rokovanie kategorizačnej komisie, ktorá o nej hlasovala 11. marca 2026. Komisia následne odporučila ministrovi zdravotníctva, aby liek zaradil medzi kategorizované lieky. Kamil Šaško odporúčanie podpísal 13. marca 2026.
Nové lieky pribúdajú aj pre ďalšie diagnózy
Ministerstvo zároveň pripomenulo, že od jesene minulého roka pribudlo do systému úhrad už 35 nových liekov v 39 indikáciách. Ide napríklad o liečbu pre pacientov s generalizovanou myasténiou gravis, pokročilou systémovou mastocytózou či symptomatickou obštrukčnou hypertrofickou kardiomyopatiou. Zaradenie lieku na Friedreichovu ataxiu podľa rezortu predstavuje ďalší krok k rozšíreniu dostupnosti modernej liečby pre pacientov.
