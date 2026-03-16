Nádej pre pacientov: Slovensko sprístupní liečbu raritnej, no vážnej choroby. Liek budú preplácať poisťovne

Foto: TASR/Pavel Neubauer

Nina Malovcová
Pacienti s vážnym zriedkavým ochorením dostanú šancu na liečbu.

Pacienti so zriedkavým genetickým ochorením Friedreichova ataxia budú mať na Slovensku dostupnú liečbu hradenú z verejného zdravotného poistenia. Ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že liek na toto ochorenie zaradilo medzi kategorizované lieky, čo znamená, že ho budú môcť pacienti získať na náklady zdravotného poistenia.

Informovalo o tom Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na sociálnej sieti. Rozhodnutie podpísal Kamil Šaško po odporúčaní kategorizačnej komisie.

Liečba pre pacientov so zriedkavým ochorením

Podľa ministerstva ide o prvý a zatiaľ jediný liek určený na liečbu Friedreichovej ataxie. Zaradenie do systému úhrad predstavuje zásadný krok, ktorý má výrazne zlepšiť zdravotnú starostlivosť o pacientov trpiacich týmto vážnym a zriedkavým ochorením.

Ministerstvo zároveň uviedlo, že sa mu podarilo s držiteľom registrácie lieku vyrokovať výhodnejšie podmienky úhrady, než sa pôvodne uvádzalo. K dohode došlo po intenzívnych rokovaniach, ktoré vyústili do uzavretia dohody o úhrade lieku v rámci takzvanej MEA zmluvy.

Proces kategorizácie pokračoval po podpise dohody podľa platnej legislatívy. Zmluva bola predložená na rokovanie kategorizačnej komisie, ktorá o nej hlasovala 11. marca 2026. Komisia následne odporučila ministrovi zdravotníctva, aby liek zaradil medzi kategorizované lieky. Kamil Šaško odporúčanie podpísal 13. marca 2026.

Ilustračná foto: TASR/Pavel Neubauer

Nové lieky pribúdajú aj pre ďalšie diagnózy

Ministerstvo zároveň pripomenulo, že od jesene minulého roka pribudlo do systému úhrad už 35 nových liekov v 39 indikáciách. Ide napríklad o liečbu pre pacientov s generalizovanou myasténiou gravis, pokročilou systémovou mastocytózou či symptomatickou obštrukčnou hypertrofickou kardiomyopatiou. Zaradenie lieku na Friedreichovu ataxiu podľa rezortu predstavuje ďalší krok k rozšíreniu dostupnosti modernej liečby pre pacientov.

Zabudnite na Chorvátsko a Bulharsko: Slovákom sa otvárajú nové možnosti, hodiny v aute sú minulosť

