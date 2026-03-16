Zabudnite na Chorvátsko a Bulharsko: Slovákom sa otvárajú nové možnosti, hodiny v aute sú minulosť

Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air rozširuje svoje pravidelné linky z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave o avizované lety do ďalších šiestich destinácií. V pondelok začala prevádzkovať letecké spojenia do Tirany, Berlína a Ríma na letisko Fiumicino.
Vyplýva to z informácií o letoch na portáli bratislavského letiska. V utorok (17. 3.) začne Wizz Air pravidelne lietať zo slovenskej metropoly aj do Dortmundu, Prištiny a Ochridu. Pôvodne plánoval spustiť aj linku do Tel Avivu, ale pre vojnový konflikt na Blízkom východe ju zatiaľ odložil predbežne na koniec marca.
Počet liniek z Bratislavy výrazne rastie
Celkový počet pravidelných liniek, ktoré uvedený dopravca aktuálne prevádzkuje z Bratislavy, po pridaní šiestich nových vzrastie z 19 na 25. Linku do Nišu prestal prevádzkovať v závere februára. Lety na vnútroštátnej linke Bratislava – Košice, ktorá funguje od 21. novembra 2025, rozšíri od 21. marca z deväť na trinásť frekvencií týždenne. Už skôr oznámil, že v závere marca začne lietať aj do Tuzly, Varšavy, Nice a v júni na ostrov Mykonos.
