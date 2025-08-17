Naberú veci šialene rýchly spád? Trump chce zorganizovať samit s Putinom a so Zelenským už v tento deň

Americký prezident Donald Trump povedal európskym lídrom, že chce už do budúceho piatku zorganizovať trojstranný samit, na ktorom by sa zúčastnil spoločne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským i so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. S prípravami takéhoto stretnutia podľa vlastných slov začne, ak skončia dobre pondelňajšie rokovania, ktoré má v Oválnej pracovni absolvovať so Zelenským, uvádza stanica CNN.

Portál Axios s odvolaním sa na vlastné zdroje mierne odlišne uvádza piatok ako najskorší Trumpom zvažovaný termín takéhoto trojstranného samitu.

Zelenskyj odchádza v pondelok do Washingtonu

Zelenskyj v sobotu oznámil, že v pondelok odcestuje do Washingtonu, aby s americkým prezidentom prerokoval „ukončenie zabíjania a vojny“ na Ukrajine. Ukrajinský prezident cestu avizoval po svojom telefonáte s Trumpom, počas ktorého ho americký prezident informoval o „hlavných bodoch“ svojich rozhovorov s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške.

Americký denník The New York Times medzičasom s odvolaním sa na dvoch vysokopostavených európskych predstaviteľov informoval, že na pondelkové stretnutie Trumpa a Zelenského v Bielom dome sú pozvaní aj európski lídri. Tí budú v rámci takzvanej koalície ochotných rokovať prostredníctvom videokonferencie aj v nedeľu popoludní, oznámil Elyzejský palác.

Podľa CNN sa očakáva, že aspoň niektorý z nich sa k pondelňajším rokovaniam Trumpa so Zelenským pridá. Na tomto stretnutí sa podľa zdrojov tejto spravodajskej stanice zúčastní aj americký viceprezident J. D. Vance.

