Zabudnite na hotovosť, Slováci si obľúbili nový spôsob platenia: Zmena sa ujala, takto to funguje

Roland Brožkovič
TASR
Pre zákazníkov je celý proces veľmi jednoduchý.

Záujem o platby s pomocou QR kódu rastie. Zatiaľ čo od začiatku mesiaca do 11. mája systém zaregistroval 15 000 transakcií v objeme 425 000 eur, počas nasledujúceho týždňa sa hodnoty zdvojnásobili na 32 000 transakcií v hodnote viac ako 1,1 milióna eur. V stredu o tom informovala Finančná správa (FS) SR.

„Vývoj posledných týždňov ukazuje, že podnikatelia aj zákazníci si tento spôsob platenia osvojili veľmi rýchlo. Už dnes ide o desiatky tisíc realizovaných platieb a objem presiahol milión eur, prostredníctvom viac ako 1300 unikátnych pokladníc. Potvrdzuje to, že ide o jednoduché, bezpečné a dostupné riešenie pre všetkých,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss.

Povinnosť bezhotovostnej možnosti

Od 1. mája tohto roka platí pre predávajúcich, ktorí evidujú tržby v registračných pokladniciach, povinnosť umožniť zákazníkom aspoň jednu formu bezhotovostnej úhrady. Finančná správa v spolupráci s bankovým sektorom priniesla ako jedno z riešení QR platby postavené na štandarde Payme 2.0 vyvinutím štátneho notifikátora, prostredníctvom ktorého môže podnikateľský sektor takmer bezplatne plniť legislatívne povinnosti.

Do systému sa zapojilo už viac ako 8200 podnikateľov a prevádzok, pričom službu čítania QR kódov aktuálne plnohodnotne integrovala aj Fio banka. QR platby tak aktuálne podporujú mobilné aplikácie ôsmich bánk – Tatra banky, Slovenskej sporiteľne, ČSOB, VÚB, Prima banky, 365.bank, Poštovej banky a Fio banky. Notifikačný účet v súčasnosti poskytujú Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, ČSOB, VÚB, Prima banka a Štátna pokladnica.

Pre zákazníkov je celý proces veľmi jednoduchý. Mobilným telefónom naskenujú QR kód a úhradu potvrdia priamo vo svojej bankovej aplikácii. Pri platbe neodovzdávajú citlivé údaje ani číslo platobnej karty obchodníkovi a finančné prostriedky sú na účet predávajúceho pripísané počas niekoľkých sekúnd.

