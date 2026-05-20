Juraj Mokrý by sa v Sľube neobjavil len tak: Prezradil, čo by musela mať jeho rola

Juraj Mokrý patrí k tváram, ktoré si diváci spájajú s výrazným humorom, nadhľadom a televíznym prostredím, hoci sa v ňom posledné roky neobjavoval pravidelne. Keď sa však po dlhšom čase ukázal na obrazovkách, mnohí začali hovoriť o jeho návrate.
Pre Plus Jeden deň povedal bývalý moderátor Juraj Mokrý viac o tom, ako vníma svoj opätovný výskyt v televízii po dlhých rokoch. Diváci ho mohli naposledy sledovať najmä v tanečnej šou Let’s Dance, kde súťažil po boku tanečnice Natálie Glosíkovej. Pre mnohých to mohlo pôsobiť ako výrazný návrat pred kamery, samotný Mokrý to však tak dramaticky nevníma.
Návrat na obrazovky nevníma ako veľkú zmenu
Juraj Mokrý sa po rokoch objavil v televíznom formáte, ktorý mu opäť priniesol pozornosť divákov. Napriek tomu odmieta, že by mal pocit veľkého návratu. Televízne prostredie podľa neho nikdy celkom neopustil takým spôsobom, aby dnes cítil, že sa doň vracia.
„Vnímam to tak, že som sa nevrátil. Nikdy som tam ani neparkoval, takže sa cítim úplne rovnako ako predtým. Ak má niekto pocit, že sa vracia alebo odchádza, to je zlý pocit. Je to o malých priestoroch, to znamená, že človek urobí dva kroky a už je von z ihriska. Potom zase urobí dva kroky – zase je na ihrisku. To znamená, že presuny nie sú také, aby som to cítil, že som sa vzdialil alebo sa priblížil,“ povedal Juraj Mokrý.
