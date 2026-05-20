Majerský z KDH opísal náročné chvíle: Pomáhal pri dopravnej nehode, auto zrazilo malého chlapca

Foto: Facebook - Polícia SR - Prešovský kraj﻿/František Majerský - poslanec NRSR

Roland Brožkovič
K nehode došlo v obci Janovce, kde auto zrazilo malého chlapca.

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu KDH František Majerský bol v stredu ráno pri nehode a zrejme považoval za potrebné sa o ňu dopodrobna podeliť. K nehode došlo v obci Janovce, kde auto zrazilo malého chlapca.

„V tom čase som sa nachádzal priamo v obci a keďže v aute vozím záchranárske vybavenie, okamžite som šiel na miesto pomôcť,“ napísal politik na sociálnej sieti. Situácia bola podľa neho veľmi emotívna a neprehľadná. Na mieste sa zhromaždilo veľké množstvo ľudí, všade bolo počuť krik, plač a obrovský strach. „Musel som zvýšiť hlas, aby som si vytvoril priestor na prístup k pacientovi a mohol sa sústrediť na základné vyšetrenie,“ dodal.

Chlapec výrazne krvácal

Chlapec mal podľa neho výrazné krvácanie z oblasti hlavy a veľkú tržnú ranu na čele. Záchranári prišli o päť minút neskôr. „Po spoločnom zhodnotení stavu sme pacientovi nasadili krčný golier, zabezpečili šetrný transport na nosidlá a pokračovali v prednemocničnej starostlivosti. Kolegovia odviedli profesionálnu a výbornú prácu,“ povedal poslanec.

25-ročný vodič podľa vyjadrenia polície neutrpel zranenia. Dychová skúška bola u neho negatívna. Chodec bol prevezený posádkou RZP do NsP Poprad. Majerský ešte dodal, že „takéto udalosti človeka zasiahnu aj po ľudskej stránke. Keď vidíte zranené dieťa, krik rodiny a bezmocnosť ľudí okolo, ostane to vo vás ešte dlho.“ Zároveň apeloval na opatrnosť na cestách.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Hodnota zákazky v miliónoch: Ministerstvo obrany vyhlásilo súťaž na dostavbu nemocnice v Prešove

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac