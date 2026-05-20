Majerský z KDH opísal náročné chvíle: Pomáhal pri dopravnej nehode, auto zrazilo malého chlapca

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu KDH František Majerský bol v stredu ráno pri nehode a zrejme považoval za potrebné sa o ňu dopodrobna podeliť. K nehode došlo v obci Janovce, kde auto zrazilo malého chlapca.
„V tom čase som sa nachádzal priamo v obci a keďže v aute vozím záchranárske vybavenie, okamžite som šiel na miesto pomôcť,“ napísal politik na sociálnej sieti. Situácia bola podľa neho veľmi emotívna a neprehľadná. Na mieste sa zhromaždilo veľké množstvo ľudí, všade bolo počuť krik, plač a obrovský strach. „Musel som zvýšiť hlas, aby som si vytvoril priestor na prístup k pacientovi a mohol sa sústrediť na základné vyšetrenie,“ dodal.
Chlapec výrazne krvácal
Chlapec mal podľa neho výrazné krvácanie z oblasti hlavy a veľkú tržnú ranu na čele. Záchranári prišli o päť minút neskôr. „Po spoločnom zhodnotení stavu sme pacientovi nasadili krčný golier, zabezpečili šetrný transport na nosidlá a pokračovali v prednemocničnej starostlivosti. Kolegovia odviedli profesionálnu a výbornú prácu,“ povedal poslanec.
25-ročný vodič podľa vyjadrenia polície neutrpel zranenia. Dychová skúška bola u neho negatívna. Chodec bol prevezený posádkou RZP do NsP Poprad. Majerský ešte dodal, že „takéto udalosti človeka zasiahnu aj po ľudskej stránke. Keď vidíte zranené dieťa, krik rodiny a bezmocnosť ľudí okolo, ostane to vo vás ešte dlho.“ Zároveň apeloval na opatrnosť na cestách.
