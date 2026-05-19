Rusko útočilo na viaceré ukrajinské mestá: Zostrelené drony hlási aj Moskva, aktivovala záchranné zložky

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Útoky zasiahli aj Dnepropetrovskú, Záporožskú a Mykolajivskú oblasť.

Rusko a Ukrajina v noci na utorok pokračovali vo vzájomných útokoch. Ruský letecký útok poškodil prístavnú infraštruktúru v ukrajinskom meste Izmajil zatiaľ čo starosta Moskvy Sergej Sobjanin hlási zostrelenie dronov, ktoré smerovali na hlavné mesto. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Predstavitelia mesta Izmajil na platforme Telegram uviedli, že takmer všetky letecké údery odrazili. „Našťastie nedošlo k žiadnym obetiam na životoch ani výrazným škodám,“ ozrejmili. Na záberoch zverejnených na Telegrame je budova, ktorú zachvátil požiar, pričom okná na nej sú rozbité.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
„Mám si nechať narásť novú ruku?“ Dmitrij je jedným z ruských vojakov, ktorí sa odmlčali
2.
Masívne útoky na Odesu a Dnipro: Najskôr prišli drony, potom balistické strely. Hlásia ranených
3.
Rusko stráca dych: Putin je obklopený radcami, presviedčajú ho, že Donbas padne do jesene
Zobraziť všetky články (1757)

Útoky zasiahli Izmajil aj Charkov

V Izmajile sa nachádza najväčší ukrajinský prístav na rieke Dunaj a je opakovane cieľom ruských útokov. Starosta Charkova Ihor Terechov oznámil, že po ruských útokoch dronmi na mesto zachránili dve osoby, pričom ďalšia zrejme uviazla pod troskami.

Útoky zasiahli aj Dnepropetrovskú, Záporožskú a Mykolajivskú oblasť. Drony na svojom území hlási tiež Rusko, pričom starosta Moskvy uviedol, že štyri stroje smerujúce na hlavné mesto zneškodnili. Dodal, že boli nasadené záchranné zložky, podrobnosti neuviedol.

Ukrajina útočí aj hlboko vo vnútrozemí Ruska

K najnovším úderom došlo po tom, ako Ukrajina v reakcii na štvrtkový rozsiahly ruský útok na Kyjev vyslala v nedeľu viac ako 500 bezpilotných strojov na ciele hlboko vo vnútrozemí Ruska vrátane Moskovskej oblasti. To následne odpovedalo raketovými a dronovými útokmi na viaceré ukrajinské mestá, pri ktorých zomrel jeden človek, desiatky utrpeli zranenia a poškodili obytné budovy.

Foto: SITA/AP

Ukrajina podnikla údery aj v pondelok večer v Kurskej oblasti, kde zahynula jedna žena a dve osoby utrpeli zranenia, tvrdia tamojší predstavitelia. Cieľom útokov boli aj Rostovská a Jaroslavlianská oblasť.

Zelenskyj tvrdí, že Rusku klesá rafinácia ropy

Reuters konštatuje, že Ukrajina sa svojimi útokmi snaží pripraviť Rusko o príjmy z energií. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vo svojom večernom videu uviedol, že v uplynulých mesiacoch klesla ruská rafinácia ropy o desať percent a spoločnosti musia uzatvárať svoje ropné vrty.

„(Ruský prezident Vladimir) Putin, samozrejme, vytvoril vojnovú rezervu – no určite nie dostatočnú na to, aby mohol bojovať donekonečna,“ povedal Zelenskyj.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slafkovský má na dosah životný úspech, na majstrovstvá nepríde: Zahrá si finále Východnej konferencie NHL

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac