Rusko útočilo na viaceré ukrajinské mestá: Zostrelené drony hlási aj Moskva, aktivovala záchranné zložky

Rusko a Ukrajina v noci na utorok pokračovali vo vzájomných útokoch. Ruský letecký útok poškodil prístavnú infraštruktúru v ukrajinskom meste Izmajil zatiaľ čo starosta Moskvy Sergej Sobjanin hlási zostrelenie dronov, ktoré smerovali na hlavné mesto. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Predstavitelia mesta Izmajil na platforme Telegram uviedli, že takmer všetky letecké údery odrazili. „Našťastie nedošlo k žiadnym obetiam na životoch ani výrazným škodám,“ ozrejmili. Na záberoch zverejnených na Telegrame je budova, ktorú zachvátil požiar, pričom okná na nej sú rozbité.
Útoky zasiahli Izmajil aj Charkov
V Izmajile sa nachádza najväčší ukrajinský prístav na rieke Dunaj a je opakovane cieľom ruských útokov. Starosta Charkova Ihor Terechov oznámil, že po ruských útokoch dronmi na mesto zachránili dve osoby, pričom ďalšia zrejme uviazla pod troskami.
Útoky zasiahli aj Dnepropetrovskú, Záporožskú a Mykolajivskú oblasť. Drony na svojom území hlási tiež Rusko, pričom starosta Moskvy uviedol, že štyri stroje smerujúce na hlavné mesto zneškodnili. Dodal, že boli nasadené záchranné zložky, podrobnosti neuviedol.
Ukrajina útočí aj hlboko vo vnútrozemí Ruska
K najnovším úderom došlo po tom, ako Ukrajina v reakcii na štvrtkový rozsiahly ruský útok na Kyjev vyslala v nedeľu viac ako 500 bezpilotných strojov na ciele hlboko vo vnútrozemí Ruska vrátane Moskovskej oblasti. To následne odpovedalo raketovými a dronovými útokmi na viaceré ukrajinské mestá, pri ktorých zomrel jeden človek, desiatky utrpeli zranenia a poškodili obytné budovy.
Ukrajina podnikla údery aj v pondelok večer v Kurskej oblasti, kde zahynula jedna žena a dve osoby utrpeli zranenia, tvrdia tamojší predstavitelia. Cieľom útokov boli aj Rostovská a Jaroslavlianská oblasť.
Zelenskyj tvrdí, že Rusku klesá rafinácia ropy
Reuters konštatuje, že Ukrajina sa svojimi útokmi snaží pripraviť Rusko o príjmy z energií. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vo svojom večernom videu uviedol, že v uplynulých mesiacoch klesla ruská rafinácia ropy o desať percent a spoločnosti musia uzatvárať svoje ropné vrty.
„(Ruský prezident Vladimir) Putin, samozrejme, vytvoril vojnovú rezervu – no určite nie dostatočnú na to, aby mohol bojovať donekonečna,“ povedal Zelenskyj.
