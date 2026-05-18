Masívne útoky na Odesu a Dnipro: Najskôr prišli drony, potom balistické strely. Hlásia ranených

Rusko podniklo v noci na pondelok rozsiahly kombinovaný útok raketami a dronmi na strednú a južnú časť Ukrajiny, pričom hlavnými cieľmi boli prístavné mesto Odesa a priemyselné centrum Dnipro. Podľa predbežných informácií miestnych úradov si útoky vyžiadali najmenej 12 zranených civilistov a spôsobili vážne škody na civilnej infraštruktúre. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a portálu Ukrajinska pravda.
V Odese podľa šéfa tamojšej vojenskej správy Serhija Lysaka drony zasiahli obytné budovy, pričom zranenia utrpeli 11-ročný chlapec a 59-ročný muž. Útoky poškodili aj budovu tamojšieho lýcea a materskej školy.
Horí panelák aj sklad s pyrotechnikou
Vo štvrtom najväčšom ukrajinskom meste Dnipro, na ktoré začali ruské sily útočiť o 19.00 h miestneho času (18.00 h SELČ), bolo zranených najmenej deväť ľudí vrátane jedného dieťaťa. Ako prvé útočili drony, neskôr prišli balistické strely a strely s plochou dráhou letu. V meste bolo medzi 02.00 a 03.00 h miestneho času počuť sériu silných explózií. V dôsledku zásahov začala horieť strecha 24-podlažného paneláka a rozsiahly požiar zachvátil aj sklad s pyrotechnikou.
Tieto nočné údery nasledujú po tom, čo Rusko 14. mája uskutočnilo jeden zo svojich najväčších tohtoročných útokov na ukrajinskú metropolu Kyjev. Ukrajinská armáda naň v nedeľu odpovedala masívnym odvetným úderom viac ako 500 dronov na ciele hlboko vo vnútrozemí Ruska vrátane Moskovskej oblasti, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil za plne oprávnenú reakciu.
