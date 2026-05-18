„Mám si nechať narásť novú ruku?“ Dmitrij je jedným z ruských vojakov, ktorí sa odmlčali

Nezávislý ruský novinársky projekt Veter zdokumentoval na sociálnych sieťach od roku 2022 najmenej 319 prípadov, keď vojenské úrady poslali vojakov po vážnych zraneniach späť do boja ešte pred dokončením rehabilitácie a lekárskych vyšetrení. TASR o tom píše podľa denníka Nezavisimaja Gazeta Europe.

V 218 prípadoch sa vojaci už vrátili do bojovej zóny, vo zvyšku išlo o plány alebo vyhrážanie sa ich opätovným nasadením. Viac ako 80 percent zdokumentovaných prípadov zahŕňa nátlak.

Nezvestný, nezvestný, nezvestný

Jeden z popísaných prípadov je Ivan D. z Jekaterinburgu, ktorý podpísal zmluvu s ruským ministerstvom obrany v roku 2023. O rok neskôr mu výbuch vážne poranil nohu. Po operácii mohol chodiť iba o barlách, ale poslali ho späť k jednotke. V marci 2025 bol zranený druhýkrát. Šrapnel ho zasiahol do brucha a poškodil mu ľavú obličku a tenké črevo. Vojenská lekárska komisia ho vyhlásila za dočasne nespôsobilého na službu.

Neskôr ho obvinili z opustenia svojej jednotky bez povolenia a začali proti nemu trestné stíhanie. V decembri 2025 ho polícia previezla do záložného práporu v Jenakijeve a napriek odporúčaniu absolvovať kontrolné lekárske vyšetrenie bol poslaný na front neďaleko Pokrovska. V súčasnosti je vedený ako nezvestný.

Podľa právnikov Hnutia odopieračov vojenskej služby z dôvodu svedomia je nepravdepodobné, že od lekárov vo vojenskej jednotke niekto získa hodnotenie „D“ – nespôsobilý na vojenskú službu.

„Mám si nechať narásť novú ruku počas dovolenky?“

Veter zdokumentoval aj prípady týkajúce sa celých skupín zranených vojakov. V auguste 2025 vyslali najmenej 14 vojakov z Čeľabinskej oblasti na útočnú operáciu neďaleko dediny Novoselivka v Doneckej oblasti na Ukrajine. Každý z nich bol v procese prepúšťania z vojenskej služby pre zranenia. Išlo o prípady so zranenými rukami, ďalší bol o barlách a jeden s kovovou platničkou v lebke.

Novinári z projektu Veter sa potom pokúsili kontaktovať týchto mužov, ale ich správy na sociálnych sieťach ostali neprečítané.

Projekt opísal aj Dmitrija Mišina z Krasnojarska, ktorého v roku 2024 poslali späť do bojov po tom, čo mu „šrapnel odtrhol ruku“. Vojenská lekárska komisia ho klasifikovala ako „dočasne nespôsobilého na službu“ a pre zranenie dostal dovolenku.

„Mám si nechať narásť novú ruku počas dovolenky?“ protestoval Mišin. Čoskoro sa dozvedel, že bol nahlásený na oddelení špeciálneho vyšetrovania a začali proti nemu trestné stíhanie. Previezli ho k vojenskej jednotke a odvtedy sa odmlčal.

