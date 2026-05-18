Nezávislý ruský novinársky projekt Veter zdokumentoval na sociálnych sieťach od roku 2022 najmenej 319 prípadov, keď vojenské úrady poslali vojakov po vážnych zraneniach späť do boja ešte pred dokončením rehabilitácie a lekárskych vyšetrení. TASR o tom píše podľa denníka Nezavisimaja Gazeta Europe.
V 218 prípadoch sa vojaci už vrátili do bojovej zóny, vo zvyšku išlo o plány alebo vyhrážanie sa ich opätovným nasadením. Viac ako 80 percent zdokumentovaných prípadov zahŕňa nátlak.
Nezvestný, nezvestný, nezvestný
Jeden z popísaných prípadov je Ivan D. z Jekaterinburgu, ktorý podpísal zmluvu s ruským ministerstvom obrany v roku 2023. O rok neskôr mu výbuch vážne poranil nohu. Po operácii mohol chodiť iba o barlách, ale poslali ho späť k jednotke. V marci 2025 bol zranený druhýkrát. Šrapnel ho zasiahol do brucha a poškodil mu ľavú obličku a tenké črevo. Vojenská lekárska komisia ho vyhlásila za dočasne nespôsobilého na službu.
Neskôr ho obvinili z opustenia svojej jednotky bez povolenia a začali proti nemu trestné stíhanie. V decembri 2025 ho polícia previezla do záložného práporu v Jenakijeve a napriek odporúčaniu absolvovať kontrolné lekárske vyšetrenie bol poslaný na front neďaleko Pokrovska. V súčasnosti je vedený ako nezvestný.
Podľa právnikov Hnutia odopieračov vojenskej služby z dôvodu svedomia je nepravdepodobné, že od lekárov vo vojenskej jednotke niekto získa hodnotenie „D“ – nespôsobilý na vojenskú službu.
„Mám si nechať narásť novú ruku počas dovolenky?“
Veter zdokumentoval aj prípady týkajúce sa celých skupín zranených vojakov. V auguste 2025 vyslali najmenej 14 vojakov z Čeľabinskej oblasti na útočnú operáciu neďaleko dediny Novoselivka v Doneckej oblasti na Ukrajine. Každý z nich bol v procese prepúšťania z vojenskej služby pre zranenia. Išlo o prípady so zranenými rukami, ďalší bol o barlách a jeden s kovovou platničkou v lebke.
Novinári z projektu Veter sa potom pokúsili kontaktovať týchto mužov, ale ich správy na sociálnych sieťach ostali neprečítané.
Projekt opísal aj Dmitrija Mišina z Krasnojarska, ktorého v roku 2024 poslali späť do bojov po tom, čo mu „šrapnel odtrhol ruku“. Vojenská lekárska komisia ho klasifikovala ako „dočasne nespôsobilého na službu“ a pre zranenie dostal dovolenku.
„Mám si nechať narásť novú ruku počas dovolenky?“ protestoval Mišin. Čoskoro sa dozvedel, že bol nahlásený na oddelení špeciálneho vyšetrovania a začali proti nemu trestné stíhanie. Previezli ho k vojenskej jednotke a odvtedy sa odmlčal.
