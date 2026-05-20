Hodnota zákazky v miliónoch: Ministerstvo obrany vyhlásilo súťaž na dostavbu nemocnice v Prešove

Foto: TASR/Jakub Kotian

Lucia Mužlová
TASR
Aktualita.

Ministerstvo obrany (MO) SR vyhlásilo verejné obstarávanie na dostavbu nemocnice v Prešove. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 280 miliónov eur bez DPH. Realizácia prác má trvať 18 mesiacov. Ďalších šesť mesiacov je určených na skúšobnú prevádzku. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Predmetom zákazky je realizácia druhej etapy diela Rozvoj a modernizácia Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov. Uvedenou etapou sa má podľa súťažných podkladov plynule pokračovať v realizácii diela nadväzujúc na vybudované konštrukcie stavby.

Nosný systém aj strecha

Novovyhlásená súťaž zahŕňa okrem iného dobudovanie nosného systému od prvého nadzemného podlažia až po strechu. „Technické a zmluvné podmienky realizácie diela budú predmetom rokovacieho konania s vybranými záujemcami,“ uvádza sa v podkladoch. Obstarávanie realizuje Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica, ktorú tým poveril rezort ako zriaďovateľ.

MO vlani uzavrelo zmluvu na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove v hodnote 447,8 milióna eur bez DPH. Šéf rezortu Robert Kaliňák (Smer-SD) v apríli oznámil pozastavenie prác z dôvodu kontroly kvality ich prevedenia na nosných prvkoch stavby.

Následne informoval, že budú musieť odstrániť niektoré stĺpy. Obstarávateľ v tejto súvislosti odstúpil od zmluvy s doterajším zhotoviteľom a uzavrel zmluvu so spoločnosťou In Vest a štyrmi subdodávateľmi na 259 miliónov eur. Opozícia objednanie prác bez verejnej súťaže kritizovala. Na druhú etapu rezort avizoval verejnú súťaž.

