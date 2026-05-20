Na Slovensku otvorili ďalší nonstop obchod, nakúpite si tu aj v noci. Chráni ho umelá inteligencia

Na Slovensku postupne pribúda čoraz viac moderných predajní fungujúcich v režime 24/7. Veľké obchodné siete aj lokálni prevádzkovatelia experimentujú s hybridným modelom, ktorý kombinuje klasický predaj počas dňa a autonómny režim bez personálu vo večerných hodinách.
Ako informoval portál Aktuality, svoje miesto na tomto trhu má už aj nemecký reťazec Metro. Svoju hybridnú prevádzku otvoril pod vlastnou franšízovou značkou Môj obchod.
Počas dňa tradične, v noci s kartou
V obci Mlynky od februára fungujú potraviny Môj obchod v hybridnom režime. Počas dňa klasicky s obsluhou a mimo otváracích hodín úplne autonómne. Zákazníci tak môžu nakupovať bez časových obmedzení prakticky nepretržite.
Predajňa funguje v bežnom režime s personálom do 16. hodiny. Následne sa obchod prepne do automatického módu, v ktorom už zákazníkov neobsluhujú predavači, ale systém riadený technológiami a umelou inteligenciou.
Vstup do predajne mimo štandardných otváracích hodín je podmienený registráciou. Zákazníci môžu použiť zákaznícku kartu alebo mobilnú aplikáciu, cez ktorú sa dostanú do predajne. Následne si nákup nablokujú sami na samoobslužnej pokladnici.
Ekonomická záchrana
Prevádzkovatelia tvrdia, že práve automatizácia môže byť jedným z riešení, ako zachovať predajne aj v lokalitách, kde by klasický model fungoval len ťažko. Zákazníci zároveň získavajú väčšiu flexibilitu a možnosť nakupovať v čase, ktorý im vyhovuje.
„Pre menšie obce je to často spôsob, ako zachovať dostupnosť potravín aj do budúcnosti. Zákazníkom prináša väčšiu slobodu pri nakupovaní. Môžu si nakúpiť v čase, ktorý im najviac vyhovuje. Prevádzke v Mlynkoch hybridný model priniesol optimalizáciu nákladov,“ vyjadrila sa zástupkyňa Metra pre Aktuality.
Podľa odhadov spoločnosti sa investícia do technológie môže vrátiť približne do troch rokov. Firma zároveň tvrdí, že podobné predajne môžu priniesť nárast tržieb o 15 % až 20 %.
Nie je preto prekvapením, že trend nonstop samoobslužných predajní na Slovensku naberá na sile a do segmentu vstupujú ďalšie obchodné siete. Kým doteraz bol hlavným hráčom najmä COOP Jednota Slovensko, najnovšie podobný koncept pripravuje aj Terno.
COOP Jednota otvorila svoju prvú automatizovanú predajňu v júni 2024 a odvtedy ich spustila už viac ako 25, reťazec Terno plánuje svoju prvú 24/7 samoobslužnú predajňu otvoriť už tento rok.
