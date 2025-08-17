Hoteloví hostia našli v tlačiarni podklady k stretnutiu Trumpa s Putinom: Odhalili menu, tajný dar aj citlivé informácie

Foto: TASR/AP

Zuzana Veslíková
TASR
Len malý reminder - nikdy si nič nenechávajte v tlačiarni.

V tlačiarni istého hotela na Aljaške sa našli podklady pre účastníkov piatkového summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom, ktoré sa konalo neďaleko odtiaľ. Dokumenty obsahujú aj potenciálne citlivé informácie o priebehu summitu vrátane osobných údajov, ako telefónnych čísel niektorých z účastníkov, informuje TASR podľa správy americkej rozhlasovej siete NPR.

Podklady sa našli v piatok ráno – čiže pred summitom – vo verejne dostupnej tlačiarni v tzv. biznis centre hotela Captain Cook. Hotel je vzdialený zhruba 20 minút cesty autom od vojenskej základne Elmendorf-Richardson v Anchorage, kde sa obaja prezidenti stretli, aby diskutovali o vojne na Ukrajine.

Čo sa v nich nachádza?

Osemstranové dokumenty s označením amerického ministerstva zahraničných vecí v hoteli zrejme náhode zabudli predstavitelia Trumpovej administratívy. Obsahovali podrobný časový harmonogram celého summitu aj s konkrétnymi zasadacími miestnosťami, kontaktnými osobami z rezortu diplomacie aj ich telefónnymi číslami.

Uvedené v nich boli aj mená 13 amerických a ruských štátnych lídrov, pričom v prípade ruských bola poznačená aj ich výslovnosť (fonetický prepis) vrátane mena samotného Putina.

Obsahovali aj menu pôvodne plánovaného obeda, ktorý sa podľa nich mal konať na Putinovu počesť, no napokon sa zjavne zrušil. Trump s Putinom v súlade s ním mali sedieť oproti sebe, pričom podávať sa mal šalát, filet mignon, halibut a ako dezert crème brûlée.

V podkladoch sa tiež nachádzali krátke životopisy s fotografiami účastníkov summitu. Taktiež z nich vyplýva, že Trump plánoval darovať Putinovi sošku orliaka bielohlavého žijúceho v USA.

Foto: SITA/AP

V takýto objav snáď ani nedúfali

Dokumenty našli traja hoteloví hostia, jeden z nich ich odfotil a poskytol NPR. Stanica jeho identitu nezverejnila, nakoľko sa obával možných postihov.

Hovorkyňa Bieleho domu Anna Kellyová opísala nájdené podklady len ako „viacstranové obedové menu“ a naznačila, že ich zabudnutie v tlačiarni hotela nepredstavovalo nijakú bezpečnostnú hrozbu.

Experti však incident kritizovali. „Považujem to za ďalší dôkaz nedbanlivosti a nekompetentnosti (americkej) administratívy,“ povedal Jon Michaels, profesor práva na Kalifornskej univerzita v Los Angeles (UCLA). „Proste len nenechávajte veci v tlačiarňach. Také je to jednoduché,“ dodal.

