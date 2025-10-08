Na východe rastie šialený projekt z budúcnosti: Vo svete nemá obdoby. Ak si tu kúpite dom, budete žiť dlhšie

Ambiciózny megaprojekt sa pomaly zhmotňuje na pobreží Sahel Al Emarat. Wellness ostrov v lukratívnej oblasti, prezývanej „riviéra Emirátov“, je prvý svojho druhu – no veľmi pravdepodobne nebude posledný.
Na ostrove AlJurf, vybudovanom v Spojených arabských emirátoch, vzniká 51 udržateľných apartmánov, 19 záhradných víl a 67 plážových a pobrežných víl. Všetky majú rásť v organickom štýle, ktorý harmonicky zapadá do okolia. Ako informoval TimeOut, prvé domy by mali byť sprístupnené obyvateľom už v roku 2027.
Prvý ostrov dlhovekosti na svete
Ambiciózny projekt opísal Michal Hansen, partner a vedúci predaja exkluzívnych projektov v spoločnosti Knight Frank MENA: „Vrcholová architektúra, dizajn a súkromie sa tu stretáva s ikonickou ostrovnou lokalitou opradenou históriou, v harmónii s prírodou a s bezproblémovým prístupom do Abú Zabí, Dubaja či ďalších svetových metropol.“
Realitná kancelária Knight Frank dodáva, že je to „prvý ostrov dlhovekosti a wellness na svete“.
Dom, ktorý sa vám vráti v rokoch života
Základný rozdiel oproti iným milionárskym projektom spočíva v koncepte, ktorý za nimi stojí. Developeri totiž sľubujú, že kúpou neinvestujete len do prepychového sídla, ale aj do dlhšieho a kvalitnejšieho života. Ich víziou je – okrem iného – umelo vytvoriť ďalšiu modrú zónu dlhovekosti, ktorá sa zaradí k miestam ako Okinawa, kde ľudia dosahujú výnimočne vysokú priemernú dĺžku života.
Projekt je navrhnutý tak, aby jeho obyvatelia žili v prostredí podporujúcom zdravie, kreativitu a pohodu tela aj mysle. Medzi kľúčové prvky patrí moderný systém čistenia vzduchu v interiéroch, špeciálne osvetlenie na zlepšenie kvality spánku, bujná zeleň a stimulujúce výhľady.
Ostrov ponúkne aj prístup k najmodernejším zdravotným a wellness procedúram, ktoré budú sprostredkované renomovanými lekármi a špecialistami. Strava bude pripravovaná kuchármi v Healthy Nutrition Pavillion s dôrazom na organické a nutrične bohaté jedlá a ingrediencie.
Tento jedinečný koncept tak kupcom ponúka nielen dom či letné sídlo, ale najmä príležitosť investovať do osobného rozvoja, vitality a dlhého života.
