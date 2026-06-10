Na východe odštartovala simulovaná vesmírna misia. Študenti zažili kúsok Marsu priamo na Slovensku

Rožňava

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
TASR
Ide o historicky prvú slovenskú simulovanú vesmírnu misiu.

O vesmíre vás informujeme pomerne často – či už ide o dátumy, kedy môžete sledovať planéty malým ďalekohľadom (ako napríklad Venušu a Jupiter, ktoré bolo možné pozorovať z utorka na dnes), alebo o zaujímavé fakty ako napríklad to, že kozmonauti si v minulosti so sebou brali do vesmíru zbrane. Teraz sa kúsok vesmíru naskytol obyvateľom východného Slovenska, a to vďaka simulovanej vesmírnej misii, ktorá bude trvať niekoľko dní.

V areáli hvezdárne v Rožňave v stredu odštartovala prvá slovenská simulovaná vesmírna misia. V tamojšej Analógovej stanici simulovaných vesmírnych misií Cosmic Region budú študentské tímy počas jedného týždňa skúmať vplyv krátkodobého stresu spôsobeného prostredím na rast, fyziologické prejavy a nutričnú hodnotu rastlín. Pre TASR to uviedla riaditeľka Gemerského osvetového strediska (GOS) Anežka Kleinová.

Hvezdáreň Rožňava
Hvezdáreň v Rožňave. Foto: Wikimedia Commons/Krokoo

Simulované podmienky Marsu a Mesiaca

Historicky prvá slovenská simulovaná vesmírna misia prebieha v stanici simulovaných vesmírnych misií, ktorá pozostáva z troch prepojených modulov, a to vedeckého, obytného a prechodového s „airlockom“. Infraštruktúra má simulovať podmienky na Marse a Mesiaci.

Na simulovanej misii sa pod vedením Michaely Musilovej zúčastňujú dva študentské tímy. Tie vzišli zo súťaže, ktorá samotnému štartu misie predchádzala. Víťazným tímom sa stali Vesmírne MARSčiatka, na druhom mieste skončil tím ARES III, ktorý bude počas trvania misie pôsobiť v riadiacom centre v priestoroch rožňavskej hvezdárne.

Analógoví astronauti vyštartovali na simulovanú vesmírnu misiu v stredu o 10.00 h. V rámci misie budú realizovať svoj navrhnutý experiment, ktorý je zameraný na preskúmanie vplyvu krátkodobého stresu spôsobeného prostredím na rast, fyziologické prejavy a nutričnú hodnotu rastlín.

Výskum rastlín v uzavretých podmienkach

„Projekt vychádza z potreby kontrolovaného pestovania rastlín, aj pre účely stravovania, v uzavretých systémoch izolovaných staníc. V týchto podmienkach je kľúčovým faktorom optimalizácia rastu a výživovej hodnoty plodín s obmedzenými zdrojmi. Tento experiment simuluje stresové vplyvy počas týždňovej misie. Misia takisto simuluje odber vzoriek pôd pri obmedzenej mobilite podobnej reálnemu skafandru a následný proces výroby substrátu z odobraných vzoriek,“ priblížila Kleinová.

Študenti budú počas týždeň trvajúcej misie plniť aj úlohy veliteľky misie Musilovej, pôjde o rôzne vedecké a geologické zadania či vychádzky do vesmíru v skafandri. Nacvičovať budú aj rôzne núdzové situácie, ku ktorým by mohlo na vesmírnej stanici dôjsť.

„Zároveň bude v analógovej stanici nasadená špeciálna tréningová platforma, ktorá rozšíri technologické možnosti stanice o virtuálne zariadenie, skleník a virtuálneho člena posádky riadeného umelou inteligenciou, s ktorými bude posádka interagovať prostredníctvom kolaboratívnej zmiešanej reality,“ doplnila Kleinová.

Ukončenie misie a pomyselný návrat astronautov späť na Zem sa uskutoční 16. júna. Podujatie bude spojené so slávnostným privítaním posádky aj s prezentáciou hvezdární Košického kraja.

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