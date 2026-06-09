Dnes sa na oblohe objaví Venuša a Jupiter: Pozorovať ich môžete po západe Slnka, ďalšia šanca bude o 3 roky

Pozorovanie nočnej oblohy a hviezd

Ilustračná foto: Unsplash

Lucia Mužlová
TASR
Pozorovať ich bude možné po západe Slnka, ešte na súmrakovej oblohe, až do neskorej noci nad severozápadným obzorom.

Planéty Slnečnej sústavy Venuša a Jupiter sa k sebe počas noci z utorka na stredu (10. 6.) zdanlivo priblížia. Z pohľadu pozorovateľa ich bude deliť 1,5 stupňa uhlovej vzdialenosti, čo je približne trikrát toľko, ako priemer Mesiaca pri pozorovaní zo Zeme. Pozorovať ich bude možné po západe Slnka, ešte na súmrakovej oblohe, až do neskorej noci nad severozápadným obzorom. TASR o tom informoval Pavol Rapavý zo Slovenského zväzu astronómov (SZA).

„Blízko pri sebe sú však len zdanlivo, v skutočnosti bude Venuša od nás vzdialená takmer 180 miliónov kilometrov a Jupiter takmer miliardu. To však ešte nie je všetko. Vpravo dole od Venuše s Jupiterom nízko nad obzorom môžeme uvidieť aj takmer nepolapiteľný slabší Merkúr, ten však zapadne už okolo 22.30 h,“ uviedol s tým, že ďalšia takáto konjunkcia Jupitera a Venuše bude až 7. septembra 2029.

Pozorovanie svietiacich oblakov na oblohe
Foto: Fyzikální ústav v Opavě/Petr Horálek

Dnes sa pozerajte na oblohu

Najlepšie podmienky na pozorovanie budú teda dnes, v utorok 9. júna, večer. Venuša a Jupiter sa objavia nízko nad severozápadným obzorom a budú pôsobiť takmer ako dve jasné svetlá vedľa seba. Deliť ich bude len približne 1,5-uhlového stupňa, čo je vzdialenosť asi troch splnov Mesiaca vedľa seba.

Samotné maximálne priblíženie nastane ešte počas dňa, no po zotmení budú planéty stále veľmi blízko a dobre viditeľné voľným okom. Výhodou je, že úkaz nebude potrebné sledovať ďalekohľadom a viditeľný by mal byť aj z miest.

Ako Rapavý poukázal, v nasledujúcich dňoch sa budú od seba uhlovo vzďaľovať. Nad Jupiterom a Venušou bude v utorok možné tiež sledovať i dve najjasnejšie hviezdy zo súhvezdia Blížencov – Kastor a Pollux. Okrem toho vpravo od planét bude jedna z najjasnejších hviezd oblohy Kapela zo súhvezdia Povozník.

„Triédrom alebo malým ďalekohľadom sa pokochajme otvorenou hviezdokopou Jasličky (Včelí úľ) v Rakovi, a pri Jupiteri jeho tromi mesiacmi. Výkonnejším prístrojom uvidíme na mierne sploštenom kotúčiku Jupitera dva výrazne tmavé pásy a Venuša nám bude tvarom pripomínať Mesiac po prvej štvrti,“ poukázal Rapavý.

Počas pokročilého súmraku alebo počas svitania by mohlo byť možné uvidieť i bielomodré nočné svietiace oblaky. Pripomínajú pavučinu. „Vznikajú odrazom slnečného svetla na ľadových kryštálikoch vysokej atmosféry vo výške okolo 80 kilometrov. Predpovedať ich výskyt síce možné nie je, no bývajú pozorovateľné len v období okolo letného slnovratu,“ vysvetlil astronóm.

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