Lacný poľský reťazec mal byť konkurenciou Actionu, v Bratislave nevydržal ani rok. Predajňu zatvoril po veľkých výpredajoch

Na prelome marca a apríla sme vás v jednom z našich článkov informovali o tom, že v Bratislave otvoril svoju prvú predajňu obchodník so zmiešaným tovarom Galaxy Home. Na Slovensku predtým pôsobil iba na východe krajiny, konkrétne v mestách Poprad a Spišská Nová Ves. Mnohí ho považovali za konkurenciu holandského Actionu, no pôsobenie v hlavnom meste napokon (ne)čakane skončilo pomerne rýchlo.

Ambície pritom vôbec neboli nízke. Galaxy Home našlo bratislavský domov v novom nákupnom centre Tehelko, ktoré otvorilo svoje brány koncom roka 2023. Už od úvodu však zápasilo s nízkou návštevnosťou a prázdnymi priestormi. Na malý počet zákazníkov a slabé promo komplexu sa sťažovali napríklad aj zástupcovia reťazca Coop Jednota, ktorý tu otvoril svoju vlajkovú predajňu. Situácia sa však postupne začala zlepšovať a rozhýbali sa tiež marketingové aktivity OC.

Nádeje kompetentní vkladali aj do otvorenia ďalších prevádzok vrátane spomínaného Galaxy Home. Reťazec sa sústredí na predaj zmiešaného tovaru, pričom tento koncept si Slováci mimoriadne obľúbili, čoho dôkazom je masívna expanzia Actionu, respektíve iných podobných predajcov. Poľský obchod mal podľa mnohých špekulácií vytvoriť solídnu konkurenciu Holanďanom a zároveň do OC Tehelko prilákať väčší počet nakupujúcich.

Približne mesiac po otvorení sme sa do predajne vybrali aj my a v čase našej prítomnosti sa v nej nachádzalo minimum ľudí. Bolo to navyše v čase, kedy okolité nákupné centrá praskali vo švíkoch. Išlo tak o jasný signál, že niečo nefunguje. Situácia sa zrejme nezmenila ani v ďalších mesiacoch a v závere minulého roka Galaxy Home na svojich sociálnych sieťach avizovalo veľké zľavy. Nešlo však o vianočnú kampaň, ale takpovediac o finálny výpredaj.

Nízka návštevnosť či silná konkurencia

Obrovské zľavy sa mali skončiť počnúc Vianocami a spolu s nimi aj bratislavská predajňa. Dnes už pri nej na google svieti príznačné: „trvalo zatvorené“. Rozsiahle priestory už neúspešný nájomca vypratal, v súčasnosti niekdajšiu prevádzku pripomínajú iba nápisy nalepené na výklade a neaktuálny reklamný banner lákajúci na veľký výpredaj. Na dôvody sme sa pýtali prevádzkovateľov bratislavského obchodu, ale tiež zástupcov OC Tehelko.

