Na severe Maďarska padol absolútny celoštátny teplotný rekord. Meranie ukázalo 42 stupňov Celzia

V severomaďarskom meste Szécsény namerali v utorok 42 stupňov Celzia, čím padol absolútny celoštátny teplotný rekord. Doposiaľ najvyššiu teplotu v Maďarsku zaznamenali v juhomaďarskom Kiskunhalasi 20. júla 2007, kde ortuť teplomera stúpla na 41,9 stupňa Celzia, uviedla maďarská meteorologická služba HungaroMet, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Server nepszava.hu konštatoval, že koniec dňa je ešte ďaleko, takže nameraných 42 stupňov Celzia nemusí byť vrcholom.
Okrem celoštátneho rekordu bol prekonaný aj teplotný rekord hlavného mesta s hodnotou 41,0 stupňa Celzia, pričom doterajší rekord 40,7 stupňa Celzia namerali 20. júla 2007.
Extrémy aj u nás
Teplo je aj u nás. Na troch staniciach už teplota v utorok dosiahla 39 stupňov Celzia. Na sociálnej sieti o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Zastaviť vzostup teploty môže podľa meteorológov aktuálne len vývoj búrkovej oblačnosti.
„Najrozšírenejším nebezpečným javom v utorok popoludní je naďalej vysoká teplota vzduchu. Na niekoľkých staniciach bola dosiahnutá teplota zodpovedajúca tretiemu stupňu výstrah,“ uviedol SHMÚ.
Počas utorka až do večera platia takmer na celom Slovensku výstrahy prvého až tretieho stupňa pred vysokými teplotami. Na celom území je takisto vydaná výstraha prvého stupňa pred búrkami.
Včera padol rekord u nás
Na Slovensku v pondelok padol teplotný rekord, jeho hodnota je 41 stupňov Celzia. Nameraný bol na zrážkomernej stanici v Turni nad Bodvou v okrese Košice-okolie. Bol tak prekonaný absolútny teplotný rekord z júla 2007, keď v Hurbanove namerali 40,3 stupňa Celzia. TASR o tom informovali zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).
Najvyššie teploty vzduchu (rekordy) SHMÚ zaznamenal aj na zrážkomerných staniciach Štrkovec v okrese Rimavská Sobota, a to 40,6 stupňa Celzia. SHMÚ zaznamenal rekordy aj na klimatologickej stanici Mužla v okrese Nové Zámky, a to 40,5 stupňa Celzia. Vyrovnanie rekordu z Hurbanova z roku 2007 nastalo na staniciach Mochovce v okrese Levice a Somotor v okrese Trebišov (obe 40,3 stupňa Celzia).
Výstrahy pred teplom a búrky
Výstrahy pred horúčavami platia v utorok až do večera do 20.00 h. Tretí stupeň výstrahy platí najmä v južných okresoch Slovenska, kde môže teplota dosiahnuť 38 stupňov Celzia. Na celom území SR zároveň od 12.00 h platia výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
Najvyšší stupeň výstrahy pred vysokými teplotami platí vo väčšine okresov Košického, Nitrianskeho a Trnavského kraja, ako aj v okresoch Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Revúca, Lučenec a Krupina. Druhý stupeň výstrahy platí v celom Bratislavskom a Trenčianskom kraji, zvyšku Banskobystrického kraja i v niektorých okresoch Prešovského, Trnavského, Košického a Nitrianskeho kraja a pre okres Turčianske Teplice. Tam sa môžu teploty vyšplhať na 35 stupňov Celzia.
Prvostupňová výstraha platí prevažne v okresoch Žilinského kraja a v okresoch Bardejov, Levoča, Poprad, Sabinov a Spišská Nová Ves. V týchto lokalitách môže teplomer ukazovať 33 stupňov Celzia.
Prvostupňová výstraha pred búrkami platí na celom Slovensku až do štvrtka (2. 7.) rána. Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov zrážok za 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.
Dobrou správou však je, že utorok by mal byť posledným dňom aktuálnej vlny extrémnych horúčav, ktorá počas uplynulých dní trápila celé Slovensko. Kým v západnej Európe už studený front priniesol ochladenie a zrážky, na Slovensku sa jeho účinky prejavia až v najbližších dňoch. Situáciu navyše zhorší výrazné dusno. Vzduch bude oproti predchádzajúcim dňom vlhkejší, čo spôsobí, že pocitová teplota bude ešte vyššia než ukážu teplomery. Organizmus sa v takýchto podmienkach ochladzuje podstatne ťažšie, čo zvyšuje riziko vyčerpania a zdravotných komplikácií najmä u seniorov, detí a chronicky chorých ľudí.
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