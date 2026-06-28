V Bratislave padol absolútny teplotný rekord: Teplomer sa zastavil na neuveriteľných +39,5 °C

Celé Slovensko sa aktuálne “kúpe vo vlastnej šťave”, teplomery ukazujú extrémne teploty a v Bratislave práve padol absolútny teplotný rekord, aký hlavné mesto ešte nikdy nevidelo.
Nejde pritom o žiadny rekord za tento deň či mesiac jún, ale o historicky najvyššiu teplotu v Bratislave, aká tam kedy bola nameraná. Novým rekordom je teplota +39,5 stupňa Celzia, nameraná presne o 15:58 na Kolibe, informuje iMeteo. Doterajší rekord tak bol prekonaný o 0,1 stupňa a pochádzal z 8. augusta 2013, z bratislavskej Mlynskej doliny. Celkový teplotný rekord pre Slovensko bol nameraný 20. júla 2007 v Hurbanove, kde sa vtedy teplomer zastavil na čísle +40,3 stupňa Celzia.
Existuje však pomerne vysoká šanca, že nový bratislavský rekord dlho nevydrží a prekonaný bude už zajtra. Práve v pondelok totiž bude vrcholiť aktuálna extrémna vlna horúčav. Od stredy by následne mali prísť búrky a mierne ochladenie.
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