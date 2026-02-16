Na Slovensku chce otvárať ďalšie predajne. Obľúbená Ikea by konečne mohla vyjsť za hranice Bratislavy

Ikonická švédska značka IKEA by mohla na Slovensku už čoskoro otvoriť menšie predajne alebo výdajné miesta. Inšpiráciou môže byť Poľsko.

Slovenská pobočka švédskeho nábytkárskeho gigantu IKEA by mohla rozšíriť svoju sieť predajní aj mimo Bratislavy. Hoci na Slovensku zatiaľ funguje len jedna veľká predajňa, spoločnosť vo svete prevádzkuje aj menšie mestské obchody či koncepty bez parkoviska, napríklad vo Viedni alebo v Poľsku.

Generálna riaditeľka pre Česko, Maďarsko a Slovensko Erika Intiso v rozhovore pre Index uviedla, že IKEA pozorne sleduje tieto formáty, a hoci konkrétne plány pre slovenské mestá ešte nie sú stanovené, z rozhovoru vyplýva, že expanzia spoločnosti na našom trhu je takmer istá.

Rozhodnutie padne už na jar

Ďalej v rozhovore uviedla, že konkrétne rozhodnutie o expanzii padne už na jar tohto roku. Na Slovensku sa teda takmer s určitosťou objavia buď menšie predajne, podobne ako u našich severných susedov v Poľsku, alebo výdajné miesta.

Spoločnosť IKEA dlhodobo považuje Slovensko za jeden z kľúčových trhov v rámci strednej Európy. Uvedomujeme si, že dostupnosť IKEY pre našich zákazníkov je dôležitá. Aktívne preto zvažujeme rôzne formáty a spôsoby, ako byť zákazníkom ešte bližšie – či už ide o plánovacie štúdiá, výdajné miesta alebo nové digitálne služby či možnosť nového obchodného domu. Tieto možnosti sú súčasťou našej expanznej stratégie, ktorá reaguje na meniace sa potreby a očakávania zákazníkov,“ potvrdila pre interez Nicol Richterová z oddelenia komunikácie spoločnosti.

Ikea predajňa Bratislava
Jediná slovenská predajňa IKEA má za sebou bohatú a úspešnú históriu. Od svojho prvého otvorenia v roku 1992, keď na ploche 1 600 m² ponúkala približne 1 500 produktov, prešla viacerými presunmi a postupne sa rozširovala.

Súčasná prevádzka na Ivanskej ceste v Bratislave, otvorená v roku 2002, zaberá 36 700 m² a zákazníkom poskytuje výber až 10 500 rôznych výrobkov. Otázka, kedy plánuje spoločnosť expanziu, je teda logická. Spoločnosť má svoju značku aj mimo hlavného mesta. Výdajné miesta sa nachádzajú v Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach.

Poľsko ako skúška nového konceptu

Spoločnosť u našich susedov v septembri minulého roku otvorila unikátnu predajňu priamo v nákupnom centre Gimini Park v meste Bielsko-Biala. Informoval o tom poľský portál Bbfan. Nový koncept predajne je na pomery reťazca veľmi kompaktný. Plocha predajne zaberá 2 000 m² a ide o prvé zariadenie tohto typu v Európe, umiestnené priamo v nákupnom centre.

Napriek menšej ploche ponúka zákazníkom celý rad interiérových riešení, vrátane viac než 3 000 produktov, z ktorých vyše 1 000 je okamžite dostupných. Zvyšok sortimentu si môžu zákazníci objednať s doručením domov.

Súčasťou obchodu je aj štúdio plánovania a objednávok, kde návštevníci získajú profesionálnu podporu pri navrhovaní kuchýň a skladovacích systémov. Sortiment dopĺňa aj tradičná gastronomická ponuka vrátane švédskych mäsových guľôčok, hranolčekov, zmrzliny a kávy. Reťazec sa teda nebojí experimentovať s menšími predajňami.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Je lacný a má ho doma takmer každý: IKEA ohlásila zásadnú zmenu ikonického produktu. Starú…

