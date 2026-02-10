Slováci zjedli 6 miliónov mäsových guličiek. Ikea hlási úspešný rok, pomohlo jej gastro či online nákupy

Ikea predajňa Bratislava

Foto: Ikea

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Online nakupovanie pomáha aj gigantom ako IKEA. Dnes tvorí takmer tretinu jej tržieb. Reštauráciu navštívilo za rok 2025 viac ako 1,5 milióna zákazníkov.

Švédsky nábytkársky gigant IKEA uzavrel na Slovensku fiškálny rok 2025 s obratom 144 miliónov eur. Číslo je takmer totožné s minulým rokom, čoraz výraznejšiu úlohu v hospodárskych výsledkoch však zohráva internetový predaj.

Jediná predajňa IKEA na Slovensku má za sebou dlhú a úspešnú históriu. Od svojho otvorenia v roku 1992, kde na ploche 1 600 m² ponúkala približne 1 500 výrobkov, sa postupne presťahovala a rozrástla. Dnešná predajňa na Ivanskej ceste v Bratislave, otvorená v roku 2002, pokrýva rozlohu 36 700 m² a ponúka až 10 500 rôznych produktov.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Na Slovensko prichádza nový veľký reťazec. Láka na stabilne nízke ceny a známy sortiment
2.
Slováci budú nakupovať v ďalšom novom obchodnom centre. Kaufland či Action tu doplnia ďalšie značky
3.
Nový lacný reťazec otvorí ďalšiu predajňu: V roku 2026 chystá expanziu po celom Slovensku
Zobraziť všetky články (278)

Budúcnosť je online

Kým kamenný obchod v Bratislave si udržal stabilnú návštevnosť na úrovni viac ako troch miliónov ľudí, digitálne kanály zaznamenali výrazný posun. Online predaj medziročne stúpol o 12,3 percenta a dnes už tvorí takmer tretinu všetkých tržieb IKEA Slovensko. Členov vernostného programu IKEA Family je už viac ako 630 000.

Ikea home
Ilustračná foto: Pexels

V rámci výkonu sme tento finančný rok nesledovali iba čísla. Chceli sme byť najmä prítomní v každodennom živote ľudí na Slovensku,“ uviedla v tlačovej správe Erika Intiso, generálna riaditeľka spoločnosti IKEA pre Českú republiku, Maďarsko a Slovensko. „Vďaka silnému komerčnému zameraniu sme dosiahli solídny obchodný výsledok a zabezpečili sme, aby aj v náročných ekonomických časoch zostali kvalita a dizajn dostupné pre každého.

Reštauračná sieť už 65 rokov

Rast spoločnosti podporila aj gastronomická časť IKEA Food, ktorú ročne navštívi 1,5 milióna zákazníkov. Najpopulárnejším produktom sú tradičné mäsové guľôčky, ktorých sa predalo až 6 miliónov kusov. Minulý rok oslávila táto slávna dobrota svoje 40. výročie. Zákazníci stále viac siahajú aj po udržateľnejších alternatívach a ľahších jedlách.

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Novinky a sezónne menu posilnili záujem o stravovanie priamo v obchode, pričom IKEA Food sa sústreďuje nielen na klasické produkty, ale aj na rýchle, cenovo dostupné a moderné jedlá, ktoré si zákazníci môžu vziať so sebou alebo konzumovať priamo na mieste.

IKEA sa prvýkrát pustila do predaja jedál v roku 1960 otvorením prvej reštaurácie v Älmhulte vo Švédsku. Zakladateľ Ingvar Kamprad pochopil, že spokojní a dobre najedení zákazníci sú aj lepšími kupujúcimi.

Dnes ročne obslúži viac ako 710 miliónov hostí v 473 reštauráciách na 63 trhoch, čím patrí medzi najväčších prevádzkovateľov reštaurácií na svete.

Začalo to perami

Spoločnosť IKEA vznikla v roku 1943 vo Švédsku, keď 17-ročný Ingvar Kamprad začal predávať drobnosti ako perá či peňaženky. Už o pár rokov neskôr sa zameral na nábytok, čím položil základy sortimentu, ktorý poznáme dnes.

Kľúčovým princípom značky bola vždy kombinácia kvality a nízkej ceny, ktorá je dodnes základom identity IKEY. Samotný názov IKEA vznikol z iniciálok zakladateľa a názvov jeho farmy a dediny. Ingvar Kamprad, Elmtaryd, Agunnaryd a ikonické logo si zachovalo konzistentnú vizuálnu identitu od 80. rokov až dodnes.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Lacný Action poteší Slovákov ďalšou predajňou: Do novej pobočky hľadá prvých zamestnancov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac