Slováci zjedli 6 miliónov mäsových guličiek. Ikea hlási úspešný rok, pomohlo jej gastro či online nákupy

Švédsky nábytkársky gigant IKEA uzavrel na Slovensku fiškálny rok 2025 s obratom 144 miliónov eur. Číslo je takmer totožné s minulým rokom, čoraz výraznejšiu úlohu v hospodárskych výsledkoch však zohráva internetový predaj.
Jediná predajňa IKEA na Slovensku má za sebou dlhú a úspešnú históriu. Od svojho otvorenia v roku 1992, kde na ploche 1 600 m² ponúkala približne 1 500 výrobkov, sa postupne presťahovala a rozrástla. Dnešná predajňa na Ivanskej ceste v Bratislave, otvorená v roku 2002, pokrýva rozlohu 36 700 m² a ponúka až 10 500 rôznych produktov.
Budúcnosť je online
Kým kamenný obchod v Bratislave si udržal stabilnú návštevnosť na úrovni viac ako troch miliónov ľudí, digitálne kanály zaznamenali výrazný posun. Online predaj medziročne stúpol o 12,3 percenta a dnes už tvorí takmer tretinu všetkých tržieb IKEA Slovensko. Členov vernostného programu IKEA Family je už viac ako 630 000.
„V rámci výkonu sme tento finančný rok nesledovali iba čísla. Chceli sme byť najmä prítomní v každodennom živote ľudí na Slovensku,“ uviedla v tlačovej správe Erika Intiso, generálna riaditeľka spoločnosti IKEA pre Českú republiku, Maďarsko a Slovensko. „Vďaka silnému komerčnému zameraniu sme dosiahli solídny obchodný výsledok a zabezpečili sme, aby aj v náročných ekonomických časoch zostali kvalita a dizajn dostupné pre každého.“
Reštauračná sieť už 65 rokov
Rast spoločnosti podporila aj gastronomická časť IKEA Food, ktorú ročne navštívi 1,5 milióna zákazníkov. Najpopulárnejším produktom sú tradičné mäsové guľôčky, ktorých sa predalo až 6 miliónov kusov. Minulý rok oslávila táto slávna dobrota svoje 40. výročie. Zákazníci stále viac siahajú aj po udržateľnejších alternatívach a ľahších jedlách.
Novinky a sezónne menu posilnili záujem o stravovanie priamo v obchode, pričom IKEA Food sa sústreďuje nielen na klasické produkty, ale aj na rýchle, cenovo dostupné a moderné jedlá, ktoré si zákazníci môžu vziať so sebou alebo konzumovať priamo na mieste.
IKEA sa prvýkrát pustila do predaja jedál v roku 1960 otvorením prvej reštaurácie v Älmhulte vo Švédsku. Zakladateľ Ingvar Kamprad pochopil, že spokojní a dobre najedení zákazníci sú aj lepšími kupujúcimi.
Dnes ročne obslúži viac ako 710 miliónov hostí v 473 reštauráciách na 63 trhoch, čím patrí medzi najväčších prevádzkovateľov reštaurácií na svete.
Začalo to perami
Spoločnosť IKEA vznikla v roku 1943 vo Švédsku, keď 17-ročný Ingvar Kamprad začal predávať drobnosti ako perá či peňaženky. Už o pár rokov neskôr sa zameral na nábytok, čím položil základy sortimentu, ktorý poznáme dnes.
Kľúčovým princípom značky bola vždy kombinácia kvality a nízkej ceny, ktorá je dodnes základom identity IKEY. Samotný názov IKEA vznikol z iniciálok zakladateľa a názvov jeho farmy a dediny. Ingvar Kamprad, Elmtaryd, Agunnaryd a ikonické logo si zachovalo konzistentnú vizuálnu identitu od 80. rokov až dodnes.
Nahlásiť chybu v článku