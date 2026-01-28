Je lacný a má ho doma takmer každý: IKEA ohlásila zásadnú zmenu ikonického produktu. Starú verziu čoskoro nekúpite

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
Obchodné reťazce
Stojí pár centov a vydrží všetko.

Je lacná, takmer nezničiteľná a pozná ju každý, kto aspoň raz navštívil obchod IKEA. Ikonickú modrú taška FRAKTA, ktorá stojí menej ako euro a roky slúži na všetko od nákupov až po sťahovanie, čaká po desaťročiach výrazná zmena. Obľúbený produkt sa v pôvodnej podobe čoskoro prestane predávať, hlavu v smútku však mať nemusíte.

Podľa informácií portálu iDNES sa spoločnosť IKEA chystá v apríli stiahnuť z predaja aktuálnu verziu tašky FRAKTA. Zákazníci sa však obávať nemusia, ikonická modrá taška nekončí. Firma už pripravuje aktualizovanú verziu, ktorá sa má v obchodoch objaviť bezprostredne po ukončení predaja tej pôvodnej.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Kaufland a Tesco zákazníkov potešia, možnú zmenu avizuje aj Lidl. Zálohovanie obalov by mohlo byť ešte pohodlnejšie
2.
Samoobslužné pokladnice čaká zmena: Slováci sa dočkajú noviniek, ktoré im uľahčia nákup
3.
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Zobraziť všetky články (269)

Predaj pôvodnej verzie sa skončí, produkt však pokračuje

„Taška FRAKTA sa neprestáva vyrábať, naopak, IKEA plánuje čoskoro uviesť jej aktualizovanú verziu. Vďaka svojmu praktickému dizajnu je dostupná v rôznych veľkostiach, pričom štandardná veľká verzia ponúka štedrú kapacitu 71 litrov,“ uviedla pre iDNES hovorkyňa spoločnosti Nicol Richterová.

Foto: Profimedia

Podrobnosti o novej podobe zatiaľ IKEA nezverejnila. Prvé informácie a vizuály má spoločnosť predstaviť v priebehu marca.

Od nákupu až po sťahovanie

Po viac než troch dekádach v sortimente IKEA patrí taška FRAKTA k najpoužívanejším taškám na svete. Pôvodne bola určená na jednoduché odnášanie nákupu z obchodného domu, no časom si ju zákazníci osvojili aj na sťahovanie, skladovanie vecí, triedenie bielizne či ako improvizovaný kufor.

Jedným z dôvodov popularity tašky FRAKTA je aj jej cena. Ikonická verzia patrí medzi najlacnejšie produkty v sortimente IKEA a v súčasnosti stojí menej ako euro, konkrétne 0,79 eura, čo z nej robí dostupné riešenie pre široké spektrum zákazníkov.

Práve kombinácia výhodnej ceny, jednoduchosti, pevnosti a všestrannosti z nej urobila nadčasový produkt, ktorý má zostať symbolom značky IKEA aj po pripravovanej zmene.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Možno hackli aj váš počítač a ani o tom neviete: Slovenských používateľov zasiahol masívny kyberútok

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac