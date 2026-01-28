Je lacný a má ho doma takmer každý: IKEA ohlásila zásadnú zmenu ikonického produktu. Starú verziu čoskoro nekúpite

Je lacná, takmer nezničiteľná a pozná ju každý, kto aspoň raz navštívil obchod IKEA. Ikonickú modrú taška FRAKTA, ktorá stojí menej ako euro a roky slúži na všetko od nákupov až po sťahovanie, čaká po desaťročiach výrazná zmena. Obľúbený produkt sa v pôvodnej podobe čoskoro prestane predávať, hlavu v smútku však mať nemusíte.
Podľa informácií portálu iDNES sa spoločnosť IKEA chystá v apríli stiahnuť z predaja aktuálnu verziu tašky FRAKTA. Zákazníci sa však obávať nemusia, ikonická modrá taška nekončí. Firma už pripravuje aktualizovanú verziu, ktorá sa má v obchodoch objaviť bezprostredne po ukončení predaja tej pôvodnej.
Predaj pôvodnej verzie sa skončí, produkt však pokračuje
„Taška FRAKTA sa neprestáva vyrábať, naopak, IKEA plánuje čoskoro uviesť jej aktualizovanú verziu. Vďaka svojmu praktickému dizajnu je dostupná v rôznych veľkostiach, pričom štandardná veľká verzia ponúka štedrú kapacitu 71 litrov,“ uviedla pre iDNES hovorkyňa spoločnosti Nicol Richterová.
Podrobnosti o novej podobe zatiaľ IKEA nezverejnila. Prvé informácie a vizuály má spoločnosť predstaviť v priebehu marca.
Od nákupu až po sťahovanie
Po viac než troch dekádach v sortimente IKEA patrí taška FRAKTA k najpoužívanejším taškám na svete. Pôvodne bola určená na jednoduché odnášanie nákupu z obchodného domu, no časom si ju zákazníci osvojili aj na sťahovanie, skladovanie vecí, triedenie bielizne či ako improvizovaný kufor.
Jedným z dôvodov popularity tašky FRAKTA je aj jej cena. Ikonická verzia patrí medzi najlacnejšie produkty v sortimente IKEA a v súčasnosti stojí menej ako euro, konkrétne 0,79 eura, čo z nej robí dostupné riešenie pre široké spektrum zákazníkov.
Práve kombinácia výhodnej ceny, jednoduchosti, pevnosti a všestrannosti z nej urobila nadčasový produkt, ktorý má zostať symbolom značky IKEA aj po pripravovanej zmene.
